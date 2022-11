CH: une soirée hommage aux militaires

Le Canadien de Montréal profitera du passage des Canucks de Vancouver au Centre Bell mercredi pour honorer et remercier les membres des Forces armées canadiennes et les anciens combattants.

• À lire aussi: Le Canadien cherche vengeance à Detroit

• À lire aussi: Ça ne va vraiment pas bien pour Jaroslav Halak

• À lire aussi: Rem Pitlick ignoré au ballottage

Pour l’occasion, les joueurs du Tricolore porteront un chandail au motif camouflage lors de la période d’échauffement. Ces gilets seront ensuite autographiés et mis à l’encan.

Les fonds recueillis seront ensuite versés à l’organisme Appuyons nos troupes et à la Fondation québécoise des vétérans. Les deux organisations viennent en aide aux membres des Forces armées canadiennes, aux anciens combattants et à leurs familles respectives.

Plus de 85 membres de l'Armée canadienne, de la Marine royale canadienne et de l'Aviation royale canadienne auront aussi la chance d'assister au match contre les Canucks. Parmi ceux-ci, le brigadier-général J.R.S Boivin et le caporal Maxime Touzin participeront à la cérémonie d'avant-match.

Crédit photo: Canadiens de Montréal