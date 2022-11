Chercher des aliments dans les poubelles pour contrer la flambée des prix

La flambée des prix des aliments pousse de plus en plus de gens à se mettre au dumpster diving (déchétarisme), une pratique qui avait perdu du terrain dans les dernières années.

• À lire aussi - Shampoing, couches: les organismes d'aide manquent aussi de produits d’hygiène

«Avec les prix qui grimpent de façon intense, plusieurs risquent de s’y remettre», a observé Marion Tétrault-de Bellefeuille adepte du déchétarisme depuis dix ans.

Le déchétarisme consiste à plonger dans les bennes à ordures à la recherche d’aliments encore bons pour la consommation.

«On remarque qu’il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers cette solution, surtout au prix que sont rendus les aliments à l’épicerie», a commenté le membre d’une page Facebook de déchétarisme qui a souhaité demeurer anonyme.

Détresse alimentaire

Le Journal s’est entretenu avec une vingtaine de personnes qui ont confirmé la hausse de cette détresse alimentaire. On observe de plus en plus de gens fouiller dans les poubelles. La majorité des personnes touchées ont préféré garder l’anonymat, par peur du jugement.

Alors que plusieurs commerces mettent des cadenas sur leurs bennes à ordures, d’autres font tout le contraire.

«Il y a des épiceries qui déposent dans des boîtes de carton les invendus comme le pain ou des légumes. C’est accessible. On passe et on prend ce dont on a besoin», a commenté Marion Pétrin, une autre adepte du déchétarisme depuis 2 ans.

Écologique

La récupération alimentaire est également souvent mentionnée comme principale motivation.

«Oui, on est attirés par le dumpster diving pour des raisons économiques, mais dès qu’on commence à en faire, on se rend compte de tout le gaspillage alimentaire», a illustré Marion Tétrault-de Bellefeuille.

Photo courtoisie, Marion Tétrault-de Bellefeuille

Dans les épiceries, nombreux sont les aliments mis de côté à cause de défauts d’emballage ou parce que la date de péremption est dépassée de peu. Pourtant, une clientèle friande de produits à consommer rapidement, ainsi que de fruits et de légumes abîmés est bien présente.