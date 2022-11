Comment réveiller notre père?

Mon frère et moi faisons face à une situation embêtante. Notre mère est décédée il y a deux ans des suites d’une longue maladie qui avait obligé notre père à réunir autour d’elle une équipe pour en prendre soin, en plus de lui consacrer une bonne partie de son temps les trois dernières années de sa vie.

Il l’adorait et aurait donné sa vie pour elle. Comme mon frère et moi avions nos familles et qu’il nous était impossible de nous rendre à son chevet aussi souvent qu’on l’aura voulu, on s’est sentis soulagés au décès de notre mère tant on craignait pour la santé de notre père.

Dans l’année qui a suivi, il a vendu sa grosse maison de banlieue pour s’acheter un superbe appartement dans un complexe domiciliaire pour retraités argentés. Et c’est là que tout a dérapé, quand il a fait la connaissance d’une veuve qui y habitait.

Jamais on n’aurait pu penser qu’il puisse oublier notre mère en aussi peu de temps. On a même pensé qu’il était en train de perdre la boule. En un temps record, cette mante religieuse lui a mis le grappin dessus. Comme mon frère et moi la trouvions ordinaire comparativement à notre mère, on se disait tous les deux que ça allait lui passer.

Mais ça ne lui est pas passé. Il a décidé de l’épouser en toute intimité l’été dernier, et ne nous l’a appris qu’une fois la chose faite, sous prétexte qu’il craignait qu’on tente de l’en empêcher. Ça nous a coupé le souffle qu’il nous fasse un coup pareil ! On imagine qu’elle est avec lui pour son argent puisqu’ils sortent beaucoup et partent en voyage à tout bout de champ.

Comment lui faire comprendre, sans le blesser dans son orgueil, qu’il est tombé entre les mains d’une prédatrice qui risque de le laver complètement ? Comment lui faire entendre raison ?

Anonyme très inquiète

Vous êtes inquiets pour votre père ou inquiets pour l’argent de votre héritage que vous risquez de ne pas avoir parce qu’il le dépense avec la femme qu’il aime ? Ne serait-ce pas justement pour ne pas se faire harceler au sujet de « son argent » qu’il vous a caché sa volonté de l’épouser et mis ensuite devant un fait accompli ?

À moins que vous n’ayez des motifs sérieux de douter de l’honnêteté de cette personne, je pense que vous devriez vous résigner à laisser votre père jouir de ses dernières années dans le bonheur de cette nouvelle union, et de vous réjouir de votre côté de le voir finir sa vie aussi bellement.