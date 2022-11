COVID-19: 26 décès de plus au Québec

Le Québec a fait état de 26 décès de plus liés à la COVID-19 dans son dernier bilan, mardi.

Parmi ces nouveaux décès, deux sont survenus dans les 24 dernières heures, 16 sont survenus il y a entre deux et sept jours et huit sont survenus il y a plus de sept jours.

Au total, 1835 Québécois occupent toujours un lit d’hôpital, dont 630 en raison de la COVID-19. Il s’agit d’une diminution de 24 par rapport à la veille. Parmi eux, 41 personnes se trouvent aux soins intensifs, dont 25 en raison de la COVID-19, soit une diminution de 15 par rapport au bilan de lundi.

La Santé publique a par ailleurs fait état de 904 nouveaux cas de COVID-19 détectés dans les centres de dépistage, et 182 tests rapides dont le résultat s’est avéré positif ont été autodéclarés dans la journée de lundi.

De plus, 3555 travailleurs de la santé sont absents du réseau en raison du virus, pour un retrait préventif, un isolement ou une attente de résultats.