De premières critiques dithyrambiques pour le nouveau Starmania en France

«Starmania: pourquoi on a adoré la nouvelle version de la comédie musicale», a titré Le Parisien. «Starmania, le retour: un spectacle éblouissant et vénéneux», publie Télérama. Les premières critiques du spectacle de la nouvelle adaptation de Starmania portent à croire que le spectacle n’aura pas de mal à charmer nos voisins français.

Si on se fie aux premières critiques publiées par Télérama et Le Parisien qui ont assisté aux premières représentations portées par la nouvelle mouture de l’opéra rock Starmania, on peut s’attendre à un beau succès pour la version revampée de l’œuvre originale de Michel Berger et Luc Plamondon de l’autre côté de l’Atlantique.

Télérama parle d’une «une mise en scène étourdissante, tout en lumières et virtuosité» et d’un nouveau Starmania qui «éblouit littéralement». On parle d’interprètes qui «brillent fort et donnent un nouvel éclat aux paroles de Luc Plamondon».

Le Parisien renchérit en décrivant la quatrième version de l’opéra rock, mise en scène par le metteur en scène français Thomas Jolly, comme «ultra-spectaculaire, tout à la fois fidèle et moderne».

Quant au journaliste du Journal Bruno Lapointe, présent lors de la grande première à Paris, c’est à un «spectacle grandiose, éblouissant et porté par des voix stellaires, mais surtout digne du génie de Luc Plamondon et Michel Berge » qu’il raconte avoir assisté.