Des élections de mi-mandat sous haute tension

Les élections de mi-mandat attirent généralement peu l’attention, mais celles-ci pourraient affecter profondément l’avenir des États-Unis.

Qu’est-ce qu’une élection de mi-mandat ?

Selon la Constitution, un mandat présidentiel dure quatre ans, les 435 membres de la Chambre des représentants sont élus pour deux ans et les 100 sénateurs pour six ans. À chaque année paire depuis 1788, le premier mardi après la Toussaint, tous les sièges de la Chambre et un tiers de ceux du Sénat (35 cette année) sont en jeu.

Dans les États et territoires, on vote pour 39 gouverneurs, 33 attorneys general et 27 secrétaires d’État. Quarante-six États tiennent des élections législatives où tous les sièges de la chambre basse et une partie de ceux du Sénat sont en jeu. Il y a aussi quelques consultations référendaires, notamment sur l’avortement.

Voter aux États-Unis n’est pas une sinécure et le taux de participation aux élections de mi-mandat est souvent anémique. En 2018, la participation avait atteint un taux historiquement élevé de 49,4 %. En 2022, on pourrait dépasser ce chiffre.

La nouvelle carte électorale favorise-t-elle un parti ?

L’élection d’aujourd’hui est la première tenue avec la carte remodelée suite au recensement de 2020. Les deux partis ont redécoupé les cartes dans les États qu’ils contrôlent. Au solde, les républicains y gagneront davantage.

Ce redécoupage partisan (gerrymandering) réduit le nombre de districts incertains. Selon FiveThirtyEight, sur 435 sièges à la Chambre en 2022, les républicains disposent d’un avantage insurmontable ou significatif dans 208 districts contre 187 aux démocrates. Il ne reste que 40 districts compétitifs. Pour garder une majorité (218 sièges), les démocrates n’ont pas droit à l’erreur.

Qui contrôlera le Congrès après cette élection ?

À la Chambre, les démocrates de Nancy Pelosi ont 220 sièges contre 212 pour les républicains de Kevin McCarthy (trois sièges sont vacants). La plupart des prévisionnistes accordent la majorité aux républicains, pour deux raisons principales. D’abord, puisque l’électorat agit comme un thermostat, le parti présidentiel recule presque toujours à mi-mandat. L’électorat tend aussi à « punir » le parti au pouvoir lorsque l’économie est défavorable. Cette année, l’inflation domine les préoccupations et les démocrates écopent, qu’ils en soient responsables ou pas.

Au Sénat, les partis sont à 50-50 et le contrôle démocrate dépend du vote prépondérant de la vice-présidente Kamala Harris. L’inflation pèse lourd, mais plusieurs impondérables rendent les prévisions hasardeuses. Un tir à pile ou face prédirait le contrôle du Sénat aussi bien que les experts.

Pourquoi dit-on que l’avenir de la démocratie pourrait dépendre de cette élection ?

Le « Grand Mensonge » de Trump, qui nie encore sa défaite de 2020, demeure une plaie béante sur la démocratie américaine. Près de 300 candidats au Congrès ou à des postes majeurs dans les États appuient ce « négationnisme électoral ». Certains promettent de modifier les règles d’accès aux urnes et de comptage des votes de façon à rendre pratiquement impossible la défaite des républicains dans les États qu’ils contrôlent, y compris plusieurs États qui seront déterminants en 2024.

Qu’est-ce qui pourrait causer la surprise ?

Les républicains ont remonté en fin de campagne en martelant l’inflation, la criminalité et l’immigration. Si les préoccupations envers la démocratie ou le droit à l’avortement reprennent le dessus, les démocrates seront avantagés.

L’omniprésence de l’ex-président Trump pourrait nuire aux républicains en stimulant les électeurs qu’il rebute. Des taux de participation élevés parmi les jeunes et les femmes favoriseraient les démocrates.

Finalement, plus de 35 millions de votes ont été déposés par anticipation ou par la poste. C’est un indice de forte participation qui augure bien pour les démocrates. Toutefois, comme plusieurs États ne comptent pas ces votes immédiatement, l’incertitude pourrait persister pendant plusieurs jours et alimenter le climat de tension politique malsain qui règne aux États-Unis.

Les États à surveiller

Pennsylvanie

Photo AFP

Photo AFP

En Pennsylvanie, les démocrates pourraient avancer au Sénat en prenant le siège du retraité républicain Pat Toomey. Le charismatique démocrate John Fetterman était largement en avance devant Mehmet Oz, médecin vedette appuyé par Trump mais sans véritables attaches dans l’État. Fetterman a subi une crise cardiaque en mai et son difficile rétablissement a contribué à amincir son avance. Au poste de gouverneur, le démocrate Josh Shapiro mène confortablement sur l’ultra-trumpiste Doug Mastriano, dont l’élection cautionnerait les thèses complotistes de l’ex-président.

Géorgie

Photo AFP

Photo AFP

En Géorgie, les démocrates comptaient sur Stacey Abrams pour déloger le gouverneur Brian Kemp. Ça n’arrivera pas. Kemp devrait l’emporter. Tous les yeux sont tournés vers la course au Sénat entre le démocrate sortant Raphael Warnock et le républicain Herschel Walker, dont la seule qualification semble être d’avoir été choisi par Donald Trump. Walker voguait vers une défaite certaine mais la remontée de son parti a rendu l’issue de cette course imprévisible. Comme la Géorgie requiert une majorité absolue, la campagne devrait s’étirer jusqu’au deuxième tour, le 6 décembre. Si le contrôle du Sénat en dépend, ça va jouer dur.

Wisconsin

Photo AFP

Photo AFP

Au Wisconsin, l’électorat est divisé en parts presque égales, mais les cartes électorales garantissent un avantage républicain au Congrès et à la législature d’État. Le sénateur républicain sortant Ron Johnson a une mince avance devant le démocrate Mandela Barnes, qui pourrait surprendre. Le gouverneur démocrate Tony Evers, dont on prévoit la réélection, a joué un rôle clé en bloquant des projets républicains restreignant l’accès aux urnes. Son opposant Tim Michels a déclaré que s’il remplace Evers, « les républicains ne perdront plus jamais une élection au Wisconsin ».

Nevada

Photo AFP

Photo AFP

Au Nevada, les démocrates sont sur la défensive. La sénatrice Catherine Cortez Masto, première femme hispanophone au Sénat, tire légèrement de l’arrière dans les sondages face au républicain Adam Laxalt. Le gouverneur démocrate Steve Sisolak accuse un retard semblable face au républicain Joe Lombardo. Les sondeurs attribuent notamment à la tiédeur de l’appui des hispanophones la glissade des démocrates. Si ça se concrétise aux urnes, ce serait de mauvais augure pour eux en 2024.

Arizona

Photo AFP

Photo AFP

L’Arizona est un État clé aux présidentielles et l’élection du secrétaire d’État y est cruciale. Le républicain Mark Finchem, qui voit des fraudes électorales partout, a une mince avance. Candidate au poste de gouverneure, la républicaine Kari Lake attire l’attention nationale. Jadis partisane d’Obama, cette ultra-trumpiste que certains voient colistière de Trump en 2024 est nez à nez avec la démocrate Katie Hobbs. Entre le sénateur démocrate, l’ex-astronaute Mark Kelly et le républicain d’extrême droite Blake Masters, c’est aussi trop serré pour s’aventurer dans une prévision.