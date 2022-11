Est-ce l’année de Carter Hart ?

Après des débuts prometteurs, le bel espoir des Flyers de Philadelphie, Carter Hart a connu des hauts et des bas à ses deux dernières saisons, mais à 24 ans, le voici au premier rang de notre classement. Est-ce l’année de son éclosion ?

On a beau dire ce qu’on veut sur le nouvel entraîneur des Flyers, John Tortorella, il a le don de relancer une équipe, et pour l’instant, les chandails orange sont la formation ayant accordé le moins de buts dans l’Association de l’Est.

À qui le mérite ? Il y a certainement du Tortorella derrière tout ça, mais « Torts » est le premier à dire que tout part du gardien, et son numéro un, Hart, est en feu. Sa fiche de 6-0-2/,946/ 1,97 est éloquente, tout le contraire de celle de son adjoint, Felix Sandstrom (0-3-0/ ,894/ 3,78.)

Même s’il a fêté ses 24 ans au mois d’août, Hart a déjà 154 matchs derrière la cravate dans le circuit Bettman, soit plus que tout autre gardien de 26 ans ou moins. Il semble arriver à maturité. Preuve qu’il faut être patient avec les gardiens.

Nos trois étoiles

Nos trois étoiles de la semaine sont Ville Husso (2-0-0/,983/0,50), Carter Hart (1-0-1/ ,971/ 0,97) et Martin Jones (2-0-0/ ,966/1,00). Husso a gagné cinq rangs pour se hisser au troisième échelon de notre palmarès informatisé.

En hausse

Scott Wedgewood (17e) a profité de la blessure à Jake Oettinger chez les Stars pour entrer dans le peloton de 36 gardiens ayant joué au moins 300 minutes. Il s’est admirablement tiré d’affaire en signant trois victoires (3-0-0/,935/2,00). Karel Vejmelka (16e) en voit de toutes les couleurs chez les Coyotes avec une moyenne de 38 tirs par match. Il a gagné 12 rangs.

En baisse

Les gardiens des Sabres de Buffalo représentent toujours un point d’interrogation et après un bon départ, Eric Comrie (27e), a perdu dix rangs au classement, accordant 10 buts en deux rencontres.

Hors du Top 30

On note quelques absences significatives hors du top 30, notamment Thatcher Demko (32e), Jack Campbell (33e), Jordan Binnington (34e) et Elvis Merzlikins (36e). Notez que Frederik Andersen occupe le 30e rang, mais a été remplacé par Samuel Montembeault (41e) dans notre tableau. Montembeault (2-1-1/ ,928/2,47) est cinquième parmi les gardiens ne rencontrant pas le nombre de minutes requis pour faire partie du top 30. Le gardien du Canadien n’est devancé dans ce groupe que par Stuart Skinner, Cam Talbot, Kevin Lankinen et Magnus Hellberg.

Un trou dans la mitaine

Jack Campbell (33e) a qualifié son début de saison de « pathétique », mais il a joué de malchance sur le tir du défenseur Colin Miller lors de la défaite de 6-2, samedi, contre les Stars. La rondelle est passée à travers les lacets de sa mitaine. Quand ça va mal...

Tout comme Price en 2008

La déveine de Campbell rappelle un des cinq buts accordés par Carey Price lors du sixième match de la série contre les Bruins avril 2008. La mitaine de Price était au bon endroit, mais le bout du panier était ramolli et la rondelle avait poursuivi son chemin jusqu’au fond du filet. Price s’était présenté au 7e match avec une mitaine flambant neuve. Pas nerveux, il avait réussi un jeu blanc.

Les manies de Demko

Est-ce vraiment nécessaire de s’agenouiller au poteau (en position RVH) chaque fois qu’un de ses défenseurs a la rondelle derrière la ligne de but et que l’adversaire le plus proche est dans l’allée du vendeur de popcorn ? Non, mais quel geste robotisé, inutile et taxant sur le corps ? Thatcher Demko, des Canucks, a dû le faire 20 fois en première période, samedi contre Nashville. Ce geste n’est justifié que lorsqu’il y a une option de passe à proximité du filet.