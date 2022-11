Jake Allen aide le Canadien à retrouver la victoire

Cole Caufield et Nick Suzuki ont touché la cible en fusillade et le Canadien de Montréal a mis fin à une vilaine série de trois revers en venant à bout des Red Wings au contre de 3 à 2, mardi à Detroit.

La troupe de Martin St-Louis doit une fière chandelle au gardien Jake Allen pour cette victoire puisqu’il a dû repousser 41 rondelles. Seul David Perron a réussi à le déjouer lors de la séance de tirs de barrage.

Les Red Wings, qui connaissent un début de saison au-delà des attentes, ont pour leur part vu leur séquence de trois victoires prendre fin.

Un bon départ

Rapidement, le Tricolore a donné le ton. Mike Hoffman a touché la cible en profitant d’un retour de lancer de Ville Husso en première période. Brendan Gallagher avait effectué le tir initial. Le Tricolore marquait le premier filet d’un match pour la cinquième fois seulement en 13 parties depuis le début de la campagne.

Après un filet égalisateur d’Austin Czarnik, Hoffman a marqué un deuxième but avant la fin du premier engagement. Il s’agissait de son troisième de la saison. Après une deuxième période sans filet, Lucas Raymond a créé l’égalité environ à mi-chemin en troisième période.

Husso a finalement terminé la soirée avec 31 arrêts.

En bref

Josh Anderson purgeait le premier match de sa suspension qui en compte deux en raison de sa mise en échec aux dépens du défenseur des Golden Knights de Vegas Alex Pietrangelo. Evgenii Dadonov, dont le nom figurait sur la liste des blessés depuis le 31 octobre, le remplaçait dans la formation. Il a été blanchi de la feuille de pointage en 13 min 02 s de temps de jeu.

Juraj Slafkovsky a été chassé de la rencontre pour avoir donné de la bande en fin de troisième période aux dépens de Matt Luff. Une pénalité majeure lui a été décernée sur la séquence.

David Savard avait auparavant mis son équipe dans l’embarras en varlopant les officiels après la deuxième période. Il a en effet écopé d’une pénalité de 10 minutes pour ses paroles.

Le Canadien sera de retour à Montréal pour une série de trois parties au Centre Bell qui débutera mercredi avec la visite des Canucks de Vancouver. Les Penguins de Pittsburgh et les Devils du New Jersey suivront, samedi et mardi respectivement.