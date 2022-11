«La faille 3» dès mercredi sur Club illico: Isabel Richer approfondit son personnage avant de lui dire adieu

Après deux saisons hivernales – l’une à Fermont et l’autre à Québec –, la nordicité québécoise fait place aux majestueux paysages automnaux de l’Estrie dans la troisième et dernière saison de «La faille», dans laquelle les téléspectateurs découvriront pourquoi la sergente-détective Céline Trudeau, campée par Isabel Richer, est difficile d’approche.

• À lire aussi: Les intrigues se poursuivront jusqu’en avril: la série «Hôtel» annulée à TVA

• À lire aussi: Ce jeudi: le film «Niagara» débarque sur Club illico

C’est que la policière a un lourd passé, comme on le comprend dans les huit nouveaux épisodes qui sont disponibles dès mercredi sur Club illico, la journée même de la diffusion du dernier épisode de la saison 2 à l’antenne de TVA.

Quand elle retourne dans son coin de pays, s’installant pendant un temps chez son oncle Léopold (Gilbert Sicotte), on découvre rapidement que la jeunesse de Trudeau n’a pas été de tout repos dans son village d’Applegrove où trois familles, les Jolicoeur, Morency et Collins, nourrissent une rivalité depuis des générations.

Portée par les montagnes, le lac Memphrémagog et les couleurs multicolores de l’automne – les téléspectateurs internationaux se pâmeront comme nous devant tant de beauté –, cette saison permet à Isabel Richer d’approfondir son personnage après la découverte du squelette de la grand-mère de Trudeau, Marie-Thérèse Jolicoeur, sous les racines d’un pompier. En 1953, la femme était partie faire une promenade et n’a jamais été revue. Alors pourquoi a-t-on déterré ses restes et est-ce une coïncidence si Trudeau est de retour au même moment dans la région?

Comme elle est trop «proche» de cette enquête, c’est son collègue Alexandre (Alexandre Landry) qui prend les choses en main. «C’est très vertigineux pour elle, car c’est vraiment une fille de contrôle», a souligné Isabel Richer, qui joue souvent des femmes de tête.

De toute façon, Trudeau a fort à faire avec tous les secrets et mystères qui la hantent, après plus de 30 ans d’absence dans son village. Elle souhaite notamment résoudre le meurtre odieux de sa cousine et meilleure amie, Véronique, la fille de Léopold.

«C’est une énorme cicatrice qu’elle porte, quelque chose qui n’a jamais été résolu. C’est ça qui a été son moteur pour devenir l’enquêtrice qu’elle est. Ça boucle la boucle, car on comprend toutes ses failles et ses travers, j’ai trouvé ça vraiment riche pour clore la trilogie. Il y a tellement de secrets et de non-dits que les pistes sont multiples», a indiqué Isabel Richer, qui a complété ses études à l’École nationale de théâtre du Canada en 1993, il y aura 30 ans l'an prochain.

Trudeau retrouve aussi son amour de jeunesse Damien (Sébastien Ricard), qui rôde autour de l’Abbaye et de l’abbé Sébastien (Raymond Cloutier).

L'ultime saison est produite par Pixcom, réalisée par Daniel Roby et écrite par Frédéric Ouellet. Elle réunit aussi à l’écran Dorothée Berryman, David Boutin, Jade Charbonneau, Patrick Drolet, Lynda Johnson, Maka Kotto, Didier Lucien, Debbie Lynch-White, Daniel Parent, Lise Roy, Marcel Sabourin et David Savard.

Jouer avec son fils

Isabel Richer voudrait-elle un jour donner la réplique à son fils, Henri Picard, dont le père est Luc Picard? Oui, mais pas dans un avenir prévisible. «Je le laisse bâtir quelque chose qui lui appartient. C’est sûr que quand tu es l’enfant de deux acteurs, tu es toujours identifié comme le fils de... En ce moment, je le laisse aller, mais éventuellement c’est sûr que j’aimerais ça jouer avec lui. On me l’a déjà proposé et j’ai refusé pour le laisser faire ses affaires», a-t-elle dit.

D'autres personnages

On retrouve aussi Isabel Richer dans «Les mecs 3», dont les épisodes viennent d’être ajoutés sur ICI TOU.TV EXTRA, et elle tourne en ce moment dans deux nouvelles séries – une comédie dont on ne peut parler – et la dramatique «À coeur battant», qui est la suite de «Toute la vie». Elle achève par ailleurs le tournage du premier film d’Anik Jean, «Les hommes de ma vie».