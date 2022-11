La mairesse Plante s’est dite «choquée» de l'arrestation de Brice Dossa

L’arrestation de l’automobiliste Brice Dossa, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, est «troublante», selon la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«C’est troublant, et comme Montréalaise ça m’a choquée. On a demandé au SPVM de faire enquête sur cette situation-là et le ministère de la Sécurité publique qui va en faire tout autant», a-t-elle indiqué lundi en fin de journée, à l’issue d’un point de presse.

Lors de l’intervention, survenue jeudi, deux agents ont arrêté et menotté M. Dossa qui se trouvait à proximité de sa propre voiture, parce qu’ils le soupçonnaient de vol. Une fois son identité établie, il a dû attendre de longues minutes que la police retrouve les clés de ses menottes avant de finalement pouvoir être libéré.

Une situation qu’il a qualifiée de «profilage racial» lors d’une entrevue à TVA Nouvelles.

Mme Plante a néanmoins tenu à rappeler que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est le premier corps de police à s’être doté d’une politique sur les interpellations.

«Ça démontre aussi la nécessité de continuer à s’équiper d’outils qui vont soutenir les policiers dans leur travail, mais également encourager la meilleure collaboration et le lien de confiance qui doit absolument exister entre les policiers et la population», a-t-elle ajouté.