La quête du titre national passe par un chemin ardu

Le Rouge et Or de l’Université Laval ne s’offusque pas de se retrouver dans le bas du tableau du championnat canadien de soccer féminin qui prendra son envol, jeudi au PEPS.

La défaite de 2-1 aux mains des Carabins de l’Université de Montréal en finale provinciale, vendredi dernier, a fait mal au Rouge et Or qui pointe au huitième et dernier rang au classement des favorites.

De leur côté, les Bleus se retrouvent en deuxième place et affronteront les Dinos de Calgary qui ont remporté le bronze dans l’Ouest.

Les championnes de chacune des quatre conférences occupent de facto les quatre premiers échelons et U Sports veut éviter que des équipes d’une même conférence croisent le fer au premier tour, ce qui influence le classement.

Le Rouge et Or devra ainsi se frotter aux Thunderbirds de UBC, les favorites du tournoi, lors du premier match, jeudi soir au stade TELUS-UL. David Desloges assure que les objectifs ne changent pas même si l’équipe aura un parcours plus difficile.

« Nous avons tous les outils pour se rendre au bout et gagner, a affirmé l’entraîneur-chef lavallois.

« Affronter les favorites en partant ne me préoccupe pas. Peu importe le classement, on doit affronter toutes les équipes. Le classement n’est pas représentatif des forces. Je vis très bien avec la formule actuelle et je sais que les équipes en 6e et 7e place sont très fortes. »

Desloges voit même des aspects positifs. « Affronter UBC en partant nous permettra d’avoir un alignement en pleine santé et pleinement concentré. Les équipes de l’Ouest n’ont pas l’habitude d’affronter des équipes qui gardent le ballon au sol et misent sur la possession. Notre style de jeu peut les embêter. »

Bon état d’esprit

Malgré la défaite face aux Carabins, la gardienne Myriam Labrecque aime ce qu’elle voit.

« C’est certain que nous sommes déçues d’avoir perdu la finale, mais je suis contente de l’état d’esprit du groupe. Je suis très satisfaite de la façon dont nous avons joué et je suis persuadée que nous avons l’équipe pour aller jusqu’au bout. On vise l’or. Le fait de jouer à la maison nous motive encore plus. »

Du haut de ses 5 pi 10 po, Labrecque est l’une des plus grandes de l’équipe. « Les filles de l’Ouest sont toutes de ma taille et elles sont intimidantes, a-t-elle souligné. Il faudra éviter le jeu direct. »

« L’Ouest mise sur un style physique et intense, de renchérir Joëlle Mercier. De notre côté, nous sommes plus techniques. Nous ne sommes pas une équipe de huitième place et on mérite amplement notre place au national. »

Sécheresse offensive

Le Rouge et Or éprouve des ennuis à toucher la cible depuis quelques semaines. « On a très bien joué à Montréal, mais c’est difficile de marquer des buts depuis quelques semaines, a souligné Desloges. Si on peut marquer un but, ça va débloquer et on va en marquer trois. On travaille cet aspect à l’entraînement. »

Mercier abonde dans le même sens. « Nous avons les qualités pour marquer. Il en faut juste un pour que la machine reparte. »

Duarte toujours présent dans le cœur des joueuses

À l’aube du championnat canadien universitaire de soccer féminin, l’aura de Helder Duarte plane toujours sur le Rouge et Or de l’Université Laval.

Entraîneur-chef du Rouge et Or de la naissance du programme en 1995 jusqu’à son décès de façon subite en février 2019 en raison d’un malaise cardiaque, Duarte occupe encore une grande place dans l’entourage de l’équipe qu’il a menée à la victoire au championnat canadien en 2014 à la maison et en 2016. En 2014, il avait été sacré entraîneur par excellence sur la scène canadienne.

Phrase fétiche

« C’est Helder qui m’a recrutée à Laval et c’est très touchant de disputer le championnat canadien au PEPS alors que j’en suis à mes dernières parties en carrière, a exprimé la gardienne étoile Myriam Labrecque. Ses valeurs sont encore véhiculées et il est encore présent dans l’équipe. Il fait partie intégrante de l’équipe. Nous avons des photos de lui dans le vestiaire et on va utiliser sa phrase de prédilection. »

Cette phrase fétiche qui est inscrite sur la bannière en son honneur au stade Telus ainsi que dans le vestiaire de l’équipe est la suivante : « Tu ne sais jamais jusqu’à quel point tu es fort jusqu’au jour ou être fort est la seule option. »

Lui offrir un titre national

Joëlle Mercier abonde dans le même sens. « Helder est toujours présent dans le cœur des filles du Rouge et Or et aussi parmi les gens du milieu du soccer régional, a raconté la finissante qui complétera son parcours en fin de semaine et qui a évolué sous les ordres de Duarte à ses débuts avec le Rouge et Or. On serait bien fières si on pouvait lui offrir un autre titre national. »

Si les joueuses n’ont pas oublié Duarte, il en va de même pour les entraîneurs.

« Dans nos discussions cette semaine, Nabil Haned parlait de Helder, a raconté l’entraîneur-chef David Desloges au sujet de son bras droit. Il est encore dans les pensées de tout le monde. Les filles parlent encore de leur expérience en 2014 quand le Rouge et Or avait remporté le championnat canadien à la maison, le premier de l’histoire de l’équipe, avec Helder comme entraîneur. »

Haned a été adjoint de Duarte comme responsable des gardiennes pendant plusieurs années en plus de travailler en sa compagnie au sein du programme sport-études à l’école secondaire Cardinal-Roy, programme que Duarte avait contribué à lancer alors qu’il occupait le poste de directeur technique à l’Association régionale de soccer de Québec.

Les joueuses du Rouge et Or portent toujours sur leur chandail les initiales HD en mémoire du fondateur et premier entraîneur du programme.