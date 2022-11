Le «climat de crainte» dénoncé à l’ÉTS

Des personnes qui disent avoir été convoquées en disciplinaire pour des «bagatelles» dénoncent le «climat de peur» dans le plus gros département de l’École de technologie supérieure (ÉTS) de Montréal.

«J’arrivais dans le bureau du harcèlement en pleurant [...] J’en pouvais plus de me faire traiter comme ça», raconte une personne qui dit avoir été humiliée et rabaissée à répétition par son supérieur.

Le 17 mai 2021, une lettre est déposée à la haute direction, signée par 11 enseignants du Service des enseignements généraux (SEG).

Le SEG est le département qui offre les cours de tronc commun, comme ceux de chimie, finance, communication ou informatique, dans cette université spécialisée en génie.

Lettre de dénonciation

Dans la lettre qu’a obtenue Le Journal, les plaignants dénoncent le «climat toxique» minant la «santé psychologique de trop d’employés». Ils y blâment explicitement le directeur du département, Frédérick Henri, pour «son mode de gestion non respectueux et intimidant».

Huit personnes ont confié au Journal avoir été témoins d'un climat problématique au SEG. Sept disent avoir elles-mêmes subi un «traitement arbitraire» ou encore du «harcèlement» psychologique ou administratif.

«Il y a des enseignants d’expérience qui se font reprocher 36 000 bébelles», résume Alain Régnier, président du Syndicat des chargés de cours du SEG, et signataire de la lettre.

Photo Chantal Poirier

Certains ont été convoqués ou punis pour des raisons comme leur façon de corriger, la matière vue en classe, la vitesse de réponse aux courriels ou le ton employé dans un courriel.

Certains se sont mérité un avis disciplinaire dans leur dossier ou une suspension. D’autres dénoncent le fait d’être convoqués pour des banalités avec la menace d’une mesure disciplinaire, même si la démarche ne s’est pas soldée par une sanction.

Le Journal a recueilli plusieurs des histoires mentionnées ci-haut ainsi que d’autres, mais les détails ne peuvent être publiés sans que les personnes interrogées ne deviennent identifiables par la direction.

M. Régnier estime à au moins six le nombre d’enseignants qui ont eu des billets médicaux pour dépression situationnelle ou harcèlement au travail dans les dernières années.

«Diluer la sauce»

Dès 2021, une enquête sur le climat de travail au SEG a été menée par une firme externe. Un comité de suivi, qui inclue le directeur du département, a ensuite été mis sur pied, puis une nouvelle consultation réalisée.

Le «manque d'empathie» ou d'écoute de la direction, ainsi que la crainte des représailles disciplinaires sont des éléments qui reviennent à répétition dans les données de cette consultation.

Un plan d’action a été rendu public le 14 octobre. Plusieurs actions visent à «diminuer le climat de crainte». On peut y lire des solutions comme «faire connaître le processus de rétroaction» ou de «clarifier le rôle des gestionnaires».

«On dirait qu’on essaie de diluer la sauce. On est là à parler de ‘’communication’’ alors que le problème, ce sont les abus de pouvoir», dit une personne interrogée.

«Nous sommes extrêmement déçus», dit Alain Régnier.

EXEMPLES DE «CLIMAT DE CRAINTE»

Des enseignants convoqués ou punis pour :

le ton dans un courriel

le ton dans une discussion

la vitesse de réponse aux courriels

la façon de corriger

EXTRAITS DE RAPPORTS ET DONNÉES D'ENQUÊTE:

«Les perceptions concernant la qualité de la gestion du directeur du SEG sont très polarisées.»

«Dans certaines situations, se montre contrôlant et rigide.»

«Manque de sensibilité et de soutien.»

Un contrôle des notes controversé

Des enseignants du SEG racontent avoir subi des pressions pour modifier les notes de leurs étudiants, une pratique controversée mais assumée par l’ÉTS dans un contexte où on parle de plus en plus de liberté académique.

«Jamais ça ne m’était arrivé dans ma carrière», s’indigne une personne à qui on a demandé de baisser les notes de tous ses étudiants en 2021 et qui a fait l’objet d’une convocation disciplinaire.

«Je ne veux plus enseigner là», a conclu cette personne qui a depuis quitté le SEG.

Selon certains, la pression sur les notes fait parfois partie de la «dérive disciplinaire» attribuée à la direction. Certains se sont fait reprocher leur moyenne trop haute ou trop basse, ou encore une répartition des notes qui n’épouserait pas une courbe normale.

Notons qu’au SEG, le fonctionnement est particulier : les chargés de cours n’ont pas à concevoir le plan ni l’examen du cours qu’ils enseignent. Cette responsabilité incombe plutôt aux «maîtres d’enseignement», qui ont un poste permanent.

Systématique

Dans tous les départements de l’ÉTS, les bordereaux de notes doivent être approuvés par la direction avant d’être inscrits au bulletin des étudiants.

Cette façon de faire relève d’un souci de rigueur et d’équité et serait une «pratique établie» dans plusieurs universités, particulièrement en génie, explique l’ÉTS dans sa réponse écrite.

Or, avant l’entrée en poste de Frédérick Henri, les bordereaux étaient presque systématiquement acceptés, nous dit-on.

«Si la moyenne est très faible ou très forte, je vais questionner la personne», se défend le directeur en entrevue avec Le Journal. «Si tout le monde a la même note, ça ne fonctionne pas.»

Par exemple, quand session après session, un professeur ne donne jamais de A+, il y a un problème, estime-t-il.

«C’est à l’enseignant de se questionner : comment se fait-il qu’il n’y ait aucun étudiant excellent, dans mes groupes? [...] Ça veut dire qu’avoir ce cours-là, en tant qu’étudiant, on est automatiquement désavantagé.»

Inhabituel

À l’Association canadienne des professeurs d’université, on a rarement vu les lignes directrices sur les notes être appliquées de la sorte.

«C’est très inhabituel», s’étonne le directeur général David Robinson.

«Je dirais que c’est clairement contraire à la liberté académique», ajoute-t-il.

Le son de cloche est le même à la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec. D’autres universités et départements ont un fonctionnement semblable à celui du SEG.

«Mais il n’y a pas une surveillance aussi serrée», s’étonne la vice-présidente Christine Gauthier.

En juin dernier, une loi sur la liberté académique a d’ailleurs été adoptée par le gouvernement Legault. D’ici juin 2023, chaque université devra donc se doter d’une politique sur le sujet.

Pour l’ÉTS, «l’objet de la loi n’est pas de régir les pratiques de gestion académique telles que les pratiques d’approbation des notes.»

Contacté par Le Journal, le ministère de l’Enseignement supérieur indique ne pas pouvoir se prononcer sur la question de la notation car elle incombe aux universités.

Pétition en appui à un prof subitement suspendu

Des étudiants ont par le passé lancé une pétition afin de faire revenir un enseignant du SEG qui avait été subitement suspendu sans explication.

«On était un peu subjugués», raconte Ariel Jolicoeur, 26 ans et diplômée de l’ÉTS.

À l’automne 2019, elle étudiait en génie de la construction. Le cours obligatoire de programmation informatique était donc loin d’être une passion pour elle.

Elle avait toutefois choisi le chargé de cours qui le donnait était reconnu pour ses talents de vulgarisateur et était apprécié des étudiants, explique-t-elle.

Puis, à trois cours de l’examen final, il a été suspendu.

«Ce qu’on nous a dit, c’est que la direction n’aimait pas sa façon de corriger», s’étonne Mme Jolicoeur.

Le syndicat des chargés de cours confirme que ce qui était reproché à ce chargé de cours était de nature académique et administrative.

Mme Jolicoeur a donc lancé une pétition afin d’inciter la direction à revenir sur sa décision, en vain.

La pétition a été signée par 24 étudiants, soit presque la totalité du groupe, estime-t-elle.

Un processus questionnable

Le directeur du département de l’ÉTS qui a fait l’objet d’une enquête pour son «climat de crainte» n’a jamais été informé du contenu de la lettre le dénonçant, une façon de faire qui fait sourciller plusieurs expertes.

Contacté par téléphone, Frédérick Henri a accepté de répondre aux questions du Journal. Il affirme n’avoir jamais été mis au courant du contenu de la lettre du 17 mai 2021, ni du fait qu’il y est blâmé explicitement.

«L’ÉTS a accompagné et continue de soutenir le directeur du SEG dans ses dossiers», réagit l’institution dans une réponse écrite.

Quant à la lettre de dénonciation signée par 11 personnes, l’ÉTS affirme que les plaignants ont demandé à ce qu’elle reste «confidentielle».

Or, cette demande n’apparaît pas dans la lettre. Les plaignants y demandent plutôt à rester «anonymes», c’est-à-dire que leurs noms ne soient pas communiqués au directeur.

Mais ils s’attendaient à tout le moins à ce que ce dernier soit rencontré par la haute direction au sujet de son style de gestion.

Le Journal a consulté trois expertes en ressources humaines sur les bonnes pratiques en cas de dénonciation de groupe.

Toutes s’entendent pour dire qu’en principe, un cadre dont les pratiques sont dénoncées par plusieurs personnes doit être rencontré pour parler de ces allégations.

«La question ne se pose même pas», s’étonne Marie-Josée Douville, consultante en gestion de conflits.

«Comportements fautifs»

Les insatisfactions au SEG sont le fait d’un «noyau dur» de personnes qui ont pour la plupart fait l’objet de sanctions, explique Jean-Alexandre D’Etcheverry, directeur des affaires publiques de l’ÉTS.

Dans les quatre dernières années, 12 mesures disciplinaires ont été imposées à 10 chargés de cours sur un total de 130 pour des «comportements fautifs qui sont inacceptables pour l’employeur».

«Parler de ‘’dérive disciplinaire’’ serait de notre avis excessif.»

De son côté, Frédérick Henri se dit «très à l’aise avec les décisions qui ont été prises».

«Il n’y a aucune situation où j’ai pris une décision sans avoir l’appui et l’accord du service des ressources humaines», assure-t-il.

Arbitraire

Le président des chargés de cours Alain Régnier refuse d’ailleurs d’en faire une affaire de personnalité. «Je dirais que le système est plus pervers que ça.»

Il y voit plutôt le symptôme d’une culture de l'arbitraire où les promotions sont moins données en fonction de la compétence qu’en fonction du fait d’être «chummy-chummy» avec la direction.

Pour l’enseignant Maxime Richard, qui fait partie du comité de suivi sur le climat de travail au SEG, le comité a la réelle volonté d’améliorer le climat.

«Il y a certaines personnes pour qui la seule solution, ce serait le congédiement du directeur du SEG. [...] Il y a d’autres personnes qui disent : on pourrait juste se débarrasser de ceux qui chialent. On ne veut pas aller dans ces extrêmes-là. On recherche l’équilibre», explique M. Richard.