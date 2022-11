Le nouveau macOS 13 Ventura apporte plusieurs améliorations esthétiques, mais nécessaires pour obtenir un système à jour

Le dernier logiciel système d'Apple comporte quelques nouvelles idées sur le multitâche et une toute nouvelle application Réglages système. Et bien sûr, il est plus que jamais lié à votre iPhone.

Faisons un retour en arrière sur les systèmes précédents où macOS Big Sur version 11 faisait preuve d’audace en 2020, tandis que macOS Monterey version 12 était plus discret et mature en 2021. Fraîchement lancé, le nouveau macOS Ventura version 13 mise davantage sur l’esthétisme.

Parlant d’esthétisme, vous verrez que cette mise à jour adopte largement les couleurs jaune et orange. Si la version 13 comporte peu de grands changements, les améliorations et les modifications globales sont suffisantes pour que macOS Monterey (version 12) paraisse démodé.

Nouvelle section Réglages système

Une des premières choses que l’on observe après avoir installé Ventura concerne l’application Préférences système qui devient Réglages système en présentant un nouveau design optimisé pour une navigation efficace sur Mac similaire à celle sur iPhone et iPad, dit Apple.

La nouvelle disposition simplifie le processus pour une courbe d'apprentissage minime si vous utilisez déjà un iPhone ou un iPad. Une autre preuve que l'écart entre macOS et iOS se réduit.

Stage Manager

L’objectif de la fonction Stage Manager vise à aider les utilisateurs à rester concentrés et à passer facilement d'une tâche à l'autre.

En activant Stage Manager à partir du Control Center, la fenêtre actuelle dans laquelle ils travaillent est affichée bien en évidence au centre, tandis que les autres fenêtres apparaissent sur la gauche afin qu'on puisse passer d'une tâche à l'autre en toute facilité.

Apple

Pour créer l'espace de travail idéal, les utilisateurs peuvent créer des groupes de fenêtres ou d'applis lorsqu'ils travaillent sur des tâches ou des projets spécifiques.

Ces piles sont invisibles à moins que vous ne passiez votre curseur dans le flanc gauche de l’écran. Si vous regroupez deux ou plusieurs applications, elles apparaîtront dans la même pile et s'ouvriront ensemble.

Si vous cliquez et faites glisser une icône des piles vers le centre de votre écran, elle s'agrandit. Si vous faites ensuite glisser une deuxième application au centre de l'écran par-dessus cette première application, les deux applications deviennent un groupe. Cependant, si au lieu de faire glisser cette deuxième application vers le centre, vous l'ouvrez simplement depuis le dock, les applications ne sont pas regroupées.

Cela dit, en mettant une application en plein écran, Stage Manager disparaît.

Apple

Groupes d’onglets partagés

Les groupes d’onglets partagés dans Safari inaugurent un mode de collaboration pour partager des sites Web avec des proches ou des collègues.

On peut créer une liste de signets sur une page de démarrage partagée pour lancer un projet de groupe – qu’il s’agisse de planifier des vacances en famille ou de réaliser un travail de recherche.

Apple

Dans le même ordre d’idée, vous pouvez désormais lancer un appel FaceTime directement depuis Safari avec toutes les autres personnes qui participent à un groupe d'onglets partagés ou depuis un fichier collaboratif avec d'autres personnes qui y travaillent.

En terminant, macOS Ventura est bien conçu et, au moins quelques jours ou semaines après sa sortie initiale, tous les utilisateurs de Mac devraient le mettre à niveau. Si votre machine (à partir de 2017...) peut exécuter macOS Ventura, mettez-la à niveau pour la sécurité et les nouvelles fonctionnalités.