Le pont Laviolette et la traverse pour éviter le pont-tunnel

Beaucoup d'automobilistes et de camionneurs choisissent d'éviter le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en empruntant le pont Laviolette à Trois-Rivières, en Mauricie, ou le service de traversiers entre Saint-Ignace-de-Loyola et Sorel-Tracy, en Montérégie.

Un camionneur de Crabtree, dans Lanaudière, s'impose un trajet de 240 kilomètres plutôt que de 70 km quotidiennement afin de livrer du papier hygiénique sur la rive sud de Montréal.

«On passe par le pont Laviolette. On va chercher la 20 et on revient vers Varennes. Ça nous rallonge de pas mal beaucoup», a-t-il raconté.

Il n'est pas le seul à s'imposer un détour via Trois-Rivières. «Nous autres on part du coin de Québec et on essaye de couper à Trois-Rivières», a indiqué un autre chauffeur de poids lourd.

D'autres usagers habituels du pont-tunnel se tournent maintenant vers le traversier. «Le matin, comme ce matin, il y avait du monde qui attendait sur deux ou trois kilomètres. En passant par ici, je m'en vais à Sorel et le soir quand je reviens, il n'y a personne», a confié un résident de Repentigny qui se détourne ainsi du pont-tunnel.

Un résidant de Joliette en chemin pour Cowansville préfère aussi embarquer sur le bateau-passeur plutôt que de passer par Montréal. «À cause de ça j'ai un détour d’une heure et demie à deux heures, et je me suis dit que tant qu'à passer par là, ça va être bouché à coté», a lancé l'automobiliste, content de son choix.

Un autre abonde dans le même sens. Il a aussi modifié son trajet pour arriver à destination. «À cette heure-ci je serais passé par le pont Hippolyte-La fontaine, mais dans de bonnes conditions».

La Société des traversiers a établi un plan de concert avec Transports Québec. En cas de nécessité, des traversées seront ajoutées après 18 heures. Des panneaux à messages variables ont aussi été placés des deux côtés du fleuve pour attirer l'attention sur l'existence de cette option. On a indiqué à la Société des traversiers que depuis une semaine «il y a un achalandage plus constant tout au long de la journée et une hausse du camionnage».