Au moment où les Nick Suzuki et Cole Caufield confirment leur immense talent, je me réjouis de découvrir le vrai Samuel Montembeault, et je vois un gardien différent de celui de l’an dernier.

Je ne partirai pas en peur en vous disant qu’il est le prochain Carey Price, mais il démontre qu’il appartient à la Ligue nationale et il donne raison au directeur général, Kent Hughes, de lui avoir octroyé un contrat de deux ans totalisant deux millions de dollars.

On ne se racontera pas d’histoire. Ce fut difficile pour lui l’an dernier alors que le Canadien en arrachait et qu’il a même dû jouer quelques matchs avec une blessure.

Il a bien appris de sa première campagne à temps plein dans la LNH et il a été supérieur à Cayden Primeau lors du camp d’entraînement. Il mérite pleinement d’être là où il est et je ne me trompe pas en disant qu’il a volé trois points à ses deux derniers matchs à Buffalo et Winnipeg, où il n’a accordé que cinq buts sur un total de 81 tirs.

Bon, je ne veux pas créer une controverse sur les gardiens, mais ce fut un peu plus difficile pour Jake Allen dernièrement. Il a alloué treize buts à ses trois dernières sorties, et à sa défense, il en a vu de toutes les couleurs contre les Golden Knights de Vegas, samedi soir, ces derniers éclipsant le Canadien dans tous les départements.

Un conseil pour Martin St-Louis

On connaît Allen et on apprend à découvrir Montembeault. Martin St-Louis aura besoin de ses deux hommes masqués, mais si j’avais un conseil à lui donner sur leur utilisation, c’est de ne pas hésiter à laisser le filet à celui qui est dans une bonne séquence.

Présentement, je crois que Montembeault mérite le filet, que ce soit deux, trois ou quatre matchs d’affilée. Tantôt, ce sera au tour d’Allen, mais pour obtenir le meilleur de ses gardiens de but lorsqu’il n’y a pas un véritable numéro un, il faut donner des départs consécutifs à celui qui joue le mieux.

Or, comme je l’ai mentionné la semaine dernière, une rotation 1-1-1-1 est rarement la meilleure solution. Je préfère des rotations 2-2-2-2, mais encore là, ça ne doit pas nécessairement être systématique.

L’aspect mental

L’aspect mental pour un gardien est très important et lorsque tu connais une ou deux grosses performances, tu commences à te sentir invincible, tu n’as qu’un désir, retourner devant le filet et profiter de cette confiance qui t’amène à un niveau supérieur.

D’un point de vue psychologique, trois bonnes performances consécutives en une semaine, ce n’est pas du tout la même chose que trois bonnes performances d’affilée en trois semaines, surtout pour un jeune comme Montembeault qui cherche à s’établir.

C’est un peu différent pour un gars d’expérience comme Allen, qui connaît le tabac et qui a peut-être besoin de plus de temps pour récupérer physiquement.

Heureux à Montréal

Chose certaine, c’est bon de voir un gardien québécois qui semble avoir du plaisir à jouer à Montréal. Ça m’a assommé l’an dernier quand j’ai réalisé que Montembeault était le premier gardien québécois du Canadien à gagner un match au Centre Bell depuis mon départ en 2006.

Est-ce que Montembeault peut s’établir comme le numéro un incontestable ? Je ne veux pas m’avancer là-dessus, car après tout, il n’a joué que quatre matchs à date. J’espère seulement que Martin St-Louis saura tirer profit du momentum de ses gardiens tout au long de la saison pour aller chercher quelques victoires de plus.

Et présentement, c’est Montembeault qui a le momentum.

Je parlerais différemment si Carey Price était actif, car un entraîneur doit d’abord emmener son numéro un à son plus haut niveau. Nous ne sommes pas dans ce genre de contexte.

Encore Caufield et Suzuki

Quel plaisir de voir évoluer Cole Caufield et Nick Suzuki ? Malgré la défaite de 6-4 contre Vegas, les deux jeunes prodiges en ont mis plein la vue aux spectateurs dans les gradins du Centre Bell, samedi. On sait que la coupe Stanley à Montréal, ce n’est pas pour demain, mais on peut espérer que ça deviendra une possibilité dans un avenir plus ou moins rapproché. Suzuki et Caufield ne doivent pas tomber dans le piège de récolter des points pour récolter des points. Ils doivent jouer en fonction de la victoire et maintenir cette discipline qui fera d’eux des champions un jour.

Slafkovsky mérite de rester

Juraj Slafkovsky va « brûler » sa première année de contrat en jouant son dixième match et j’aime bien ce que je vois de lui. Il ne sera probablement jamais aussi flamboyant que les Suzuki et Caufield, mais il a plusieurs atouts dans son jeu et il va devenir un excellent actif pour le Canadien. Il est à sa place dans la LNH et il mérite de rester à Montréal.

Bravo à Luongo !

Roberto Luongo sera bientôt intronisé au Temple de la renommée, et c’est amplement mérité. Quelle carrière ! Le fait qu’il ait joué plus de 1000 matchs en dit long. Roberto était une machine d’entraînement et une machine à jouer des matchs. L’un ne va pas sans l’autre. J’ai rarement vu un gardien avec la capacité de voler des matchs comme lui. Certains soirs, tu avais l’impression que même si tu dirigeais 100 rondelles au filet qu’il les arrêterait toutes. Je te félicite, Roberto !

Ovie dépasse Gordie

C’est fait. Alex Ovechkin a dépassé Gordie Howe pour le plus grand nombre de buts avec la même équipe (787) et il avait marqué son 786e à Detroit, en plus. Il lui en manque 13 pour rattraper Howe (801) au total de ses buts incluant ceux inscrits avec les Whalers de Hartford. Je vous défie de trouver un meilleur joueur qu’Ovechkin à la fin trentaine.