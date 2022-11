Montréal déploie un service de livraisons écologiques sur Iberville

Après le succès d’un projet pilote qui permet la livraison de marchandise par des vélos-cargos et des petits véhicules électriques, Montréal compte maintenant pouvoir offrir le service à travers l’île.

«C’est la première étape de déploiement. On veut couvrir l’ensemble de l’île dans les quelques années qui viennent», a expliqué mardi Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal.

L’élu municipal a inauguré Colibri Iberville, un pôle de livraison urbaine écologique sur la rue du même nom. Il s’agit d’un deuxième pôle de livraison, après un premier projet pilote ouvert à l'îlot Voyageur Sud en 2019.

«On voulait l’essayer, voir si ça marchait et identifier tous les enjeux. On en avait pas mal d’obstacles. On est passé de l’étape de projet pilote à amorcer l’étape de déploiement», a ajouté M. Rabouin.

Selon la Ville, les vélos-cargos et petits véhicules électriques seraient mieux adaptés que les véhicules lourds pour assurer le dernier kilomètre de livraison dans le contexte urbain de Montréal.

«L’expérience démontre aussi que c’est rentable pour les transporteurs, parce que le dernier kilomètre représente entre 30 % et 60 % des coûts de logistiques. On vient même réduire le coût des opérations», a dévoilé Sophie Mauzerolle, responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif de la Ville.

Géré par la Coop Carbone, le projet a reçu une contribution financière de 323 883 $ de la Ville de Montréal. Il permettra de desservir les secteurs environnants dans un rayon d’environ cinq kilomètres.

«Il y a deux modèles. Dans le conventionnel, il y a un camion qui arrive le matin et qui décharge tous ses colis, qui sont après transbordés puis mis dans les vélos. Il y a aussi la livraison locale-locale, où les vélos partent vides, vont faire la cueillette [chez le commerçant] et livrer directement», a expliqué Yves Sagnières, directeur Mobilité durable pour la Coop Carbone.

Selon ses explications, à terme, environ 50% des livraisons effectuées dans le secteur pourraient l’être à vélo.

«Il y a à peu près 250 000 livraisons par année qui ont été faites par Colibri Maisonneuve [le premier projet pilote] et ici, on estime le potentiel à près d’un demi-million par année», a révélé M. Sagnières.

La Ville calcule qu’à son plein potentiel, pour le secteur, les retombées du projet permettront d’enlever 30 000 heures de présence de camions dans les quartiers centraux et diminuer de 150 tonnes les émissions de dioxyde de carbone.