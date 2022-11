Plus de 1,5 million de Canadiens sont touchés par le cancer

Le nombre de personnes qui a actuellement, ou qui a eu un cancer dépasse les 1,5 million au Canada, comparativement à 1 million il y a 10 ans, selon la Société canadienne du cancer (SCC).

• À lire aussi: La malbouffe hausse le risque lié à la COVID

• À lire aussi: Le jeûne peut-il améliorer le succès des traitements anticancéreux ?

Dans un nouveau rapport dévoilé mardi, la SCC indique que cette hausse «témoigne des améliorations de la survie, mais met aussi en relief les répercussions à long terme du cancer sur notre système de soins de santé».

Le document met en avant le nombre élevé de personnes faisant face ou ayant fait face au cancer qui connaissent une longue vie. En effet, au début de 2018, un diagnostic de cancer avait été posé dans les 25 années précédentes chez environ 1,5 million de personnes en vie au Canada, et datait de 5 à 25 ans chez 60 % d'entre elles.

«Les investissements dans la recherche rapportent sous forme de meilleures méthodes de détection en temps opportun et de traitements plus efficaces et, par conséquent, nous voyons maintenant plus de personnes qui survivent au cancer et restent en vie plus longtemps lorsqu'elles ont ou ont eu la maladie», a déclaré Jennifer Gillis, Ph. D., gestionnaire principale, Surveillance à la SCC.

La prévalence augmente aussi parce que l'incidence, soit le nombre de cas diagnostiqués, est en hausse. En effet, en 2012, environ 193 000 personnes ont reçu un diagnostic de cancer au Canada, un nombre qui a grimpé à environ 206 000 en 2017.

Selon les estimations, un cancer sera diagnostiqué chez 233 900 personnes en 2022. Cette hausse est due en grande partie à la croissance et au vieillissement de la population du Canada.

Des répercussions sur le système de santé

Dans son rapport, la SCC affirme que le système de soins de santé actuel «n’aura pas suffisamment de ressources» pour répondre au nombre croissant de Canadiens qui seront atteints d’un cancer et craint que le secteur soit «encore plus sollicité».

«Le soutien nécessaire pour assurer une qualité de vie pendant les périodes d'après-traitement et de survie augmentera aussi», peut-on lire.

La SCC estime qu’il faut plus d'investissements dans la recherche pour aider à réduire le risque de cancer, améliorer les méthodes de diagnostic et de traitement, et assurer une qualité de vie aux personnes touchées par le cancer.