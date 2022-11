Rien ne va plus pour les Blues

Les Blues de St. Louis vivent véritablement des moments difficiles par les temps qui courent, eux qui ont subi une septième défaite de suite, lundi à Boston, s’inclinant cette fois 3 à 1 devant les Bruins.

Pire encore, les Blues sont incapables de trouver le fond du filet durant cette séquence, eux qui ont inscrit un but ou moins à cinq occasions. Ils ont aussi perdu tous ces duels par au moins deux filets.

Contre la formation du Massachusetts, seul Brayden Schenn, en deuxième période, a été en mesure de faire scintiller la lumière rouge.

Le gardien Linus Ullmark a fait un bon travail pour leur fermer la porte le reste du match, complétant les 60 minutes réglementaires avec 25 arrêts, empêchant ses adversaires de toucher la cible lors de leurs trois avantages numériques.

Les Bruins, eux, ont été beaucoup plus opportunistes avec l’avantage d’un homme, profitant de chacune de leurs deux occasions. Jake DeBrusk, en première période, a réussi l’un d’entre eux, tandis que Patrice Bergeron a obtenu l’autre, le filet victorieux, en troisième période. Trent Frederic a aussi eu raison du gardien Jordan Binnington, tard au dernier tiers. L’homme masqué des visiteurs a repoussé 34 des 37 rondelles dirigées vers lui dans la défaite.

Les Flames s’éteignent peu à peu

Les Flames de Calgary traversent eux aussi une période creuse, eux qui ont subi un cinquième revers de suite, cette fois par la marque de 4 à 3 en prolongation, contre les Islanders à New York.

Les visiteurs s’étaient pourtant emparés d’une avance de 3 à 1 après 40 minutes de jeu, grâce à des réussites de Mikael Backlund, deux fois, et Elias Lindholm, en plus de dominer 30 à 12 au chapitre des tirs au but.

Anders Lee a toutefois réduit l’écart à un but, à mi-chemin en troisième période, tandis que Kyle Palmieri a créé l’égalité 59 secondes plus tard.

En prolongation, Noah Dobson a profité d’un avantage numérique pour déjouer Jacob Markstrom et mettre un point d’honneur à la remontée.

Sebastian Aho, lui, a inscrit l’autre filet des Islanders, en première période. Mathew Barzal a aussi bien fait, avec trois mentions d’aide.

L’homme masqué des visiteurs a cédé quatre fois sur 32 lancers dans la défaite, tandis que son vis-à-vis, Ilya Sorokin, a repoussé 43 tirs.