Shakira et Piqué s’accordent sur la garde de leurs enfants

La vedette colombienne Shakira et le footballeur espagnol Gerard Piqué ont annoncé mardi avoir trouvé un accord pour la garde de leurs enfants avec lesquels la chanteuse quittera Barcelone pour Miami, cinq mois après l’annonce de leur séparation.

«Nous avons signé un accord qui garantit le bien-être de nos enfants et qui sera ratifié au tribunal, dans le cadre d’une procédure simplement formelle», ont annoncé la chanteuse et Gerard Piqué dans un communiqué conjoint rendu public par l’équipe de communication de Shakira.

«Notre seul objectif est de leur assurer la plus grande sécurité et protection, et nous sommes convaincus que leur vie privée sera respectée», ajoute le communiqué, qui ne donne pas de détails sur les termes du pacte conclu lors d’une ultime réunion de près de 13 heures qui s’est terminée lundi soir.

L’avocat de Gerard Piqué - qui joue mardi son dernier match avec le FC Barcelone après avoir annoncé sa retraite surprise du football professionnel - a confirmé à l’AFP que Shakira envisageait de s’installer à Miami avec ses enfants à une date qui reste à définir, pour relancer sa carrière.

Désormais plus libre, Piqué aura dix jours par mois à passer avec eux, ainsi que des périodes de vacances.

«Si quelqu’un a gagné, ce sont les enfants», a expliqué à l’AFP l’avocat du footballeur, Ramón Tamborero, à propos d’une négociation complexe qui s’éternisait depuis des mois.

Shakira, 45 ans, et Piqué, 35 ans, ont entamé une relation amoureuse en 2011, de laquelle sont nés deux fils, Milan et Sasha, en 2013 et 2015. Après plus de dix ans d’une relation en grande partie basée à Barcelone, le couple a annoncé sa séparation début juin.

La chanteuse, qui n’a pas épousé Piqué et n’a pas partagé de biens, a toujours une affaire de fraude fiscale en cours en Espagne. Les tribunaux n’ont pas encore fixé de date pour son procès.

Le parquet requiert contre elle plus de huit ans de prison et une amende de près de 24 millions d’euros pour avoir fraudé le fisc espagnol à hauteur de 14,5 millions d’euros entre 2012 et 2014.

L’artiste, de son côté, rejette toutes les accusations.