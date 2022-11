Transferts en santé : après l’emballement, la déception pour les provinces

Un jour après qu’Ottawa se soit dit ouvert à une augmentation des transferts en santé vers les provinces, ces dernières dénoncent un manque de transparence de leur interlocuteur et pointent vers une fin des négociations sous le signe du statu quo.

«Les premiers ministres des provinces et des territoires sont déçus que le gouvernement fédéral n’offre aucune réponse concernant l’enjeu crucial que constitue le financement durable des soins de santé», ont écrit les premiers ministres dans une lettre conjointe diffusée moins de deux heures avant un point de presse qui se voulait commun.

L’ensemble des ministres de la Santé des 13 provinces et territoires étaient réunis avec le ministre fédéral Jean-Yves Duclos, à Vancouver, mardi, pour tenter de dénouer l’impasse qui perdure depuis plus d’un an.

L’impasse serait dénouée avec une nouvelle offre soumise lundi par M. Duclos : oui à une augmentation des transferts vers les provinces, à condition que celles-ci fournissent les données et les indicateurs de santé au fédéral.

Selon nos informations, croyant avoir la bonne carte en main, le fédéral visait la signature d’une entente, suivie d’une annonce lors d’un point de presse commun en fin d’après-midi, peu avant 18h, heure de l’Est.

Or, avant même la fin des négociations, le Conseil de la fédération, qui réunit les premiers ministres provinciaux, a mis un bâton dans les roues d’Ottawa en diffusant ce communiqué exprimant leur mécontentement.

«La déclaration anticipée du Conseil démontre qu’il n’a jamais été prêt à faire progresser les dossiers», a indiqué une source fédérale près du dossier.

Les raisons exactes expliquant le délitement des négociations ne sont pas connues à ce moment-ci. Le fédéral n’a pas rendu publics les détails de son offre, dont le montant qu’il était prêt à injecter.

Les provinces demandent depuis longtemps un rehaussement du financement pour faire passer et maintenir la contribution fédérale de 22 % à 35 % du budget santé.