Une équipe très intéressée à Odell Beckham fils

Si le receveur de passes Odell Beckham fils cherche désespérément une nouvelle équipe, il devrait regarder du côté des Cowboys de Dallas.

Le propriétaire et directeur général de la formation texane, Jerry Jones, ne cache pas son admiration à l’égard de l’ancien des Giants de New York qui a remporté le Super Bowl avec les Rams de Los Angeles en février; cependant, «OBJ» a subi une déchirure ligamentaire au genou pendant la finale et n’a pas joué cette saison, n’ayant pas de contrat valide dans la NFL.

Aussi, quelques spéculations sont bien perceptibles à l’égard du joueur de 30 ans. L’entraîneur-chef des Cowboys, Mike McCarthy, se dit un grand partisan de Beckham fils, tandis que Jones y est allé lundi d’une déclaration sans trop d’ambiguïté.

«En raison de ce qu’il représente en tant que compétiteur, Odell est un individu que nous apprécions tous. Un casque protecteur avec l’étoile des Cowboys lui ferait très bien», a-t-il dit à la chaîne radiophonique 105,3 The Fan.

Le receveur éloigné a récolté 537 verges et cinq touchés en 44 réceptions avec les Browns de Cleveland et les Rams durant la dernière campagne. Il a accumulé 7367 verges et 56 majeurs par la voie aérienne depuis ses débuts dans la ligue en 2014.