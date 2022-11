Viol d'une amie: se disant sexomniaque, il veut être acquitté

Un photographe montréalais accusé d’avoir agressé sexuellement une amie «de manière expéditive et sans préliminaire» vise l’acquittement complet, sous prétexte qu’il souffrirait de sexomnie et qu’il aurait agi sans jamais s’en rendre compte.

• À lire aussi: Agression sexuelle: l’accusé a été atteint de sexomnie, selon un psychiatre

«Il ne s’agit pas d’une invention pour s’en sortir des accusations. C’est un trouble de l’esprit, quand le corps s’éveille, mais pas l’esprit», a plaidé Me Laurence Juillet de la défense ce mardi, au palais de justice de Montréal.

Yannick Giguère, 45 ans, espère donc s’en sortir sans conséquence pour l’agression sexuelle sur une amie en juillet 2018. Ce soir-là, il avait bu au moins trois pichets de sangria avant de rentrer chez lui avec la plaignante.

Opportunisme

Les deux personnes avaient dormi dans le même lit, et c’est durant la nuit que les gestes ont été commis.

«Son seul souvenir, c’est de s’être réveillé pendant la nuit pour aller aux toilettes, puis de s’être réveillé le lendemain», a plaidé Me Juillet.

Lors du procès, Giguère avait expliqué souffrir de somnambulisme, et plus particulièrement de sexomnie. Une ex-conjointe avait témoigné avoir vécu «autour de 15 à 20» événements de somnambulisme sexuel lorsqu’elle était en couple avec lui, tandis qu’un expert avait témoigné sur cette condition médicale.

Mais si la sexomnie existe bel et bien, le procureur de la Couronne a invité le juge à ne pas tomber dans le panneau et à déclarer Giguère coupable sur toute la ligne.

«C’est possible qu’il ait déjà été somnambule, mais ici, c’est tout simplement un crime opportuniste», a plaidé Me Bruno Ménard.

Différentes versions

Attaquant la crédibilité de l’accusé, le procureur a mis l’accent sur les différentes versions données au fil du temps. Lorsqu’il avait été confronté par la victime, Giguère avait tenté de la calmer. Puis, aux policiers, il avait affirmé qu’il était impossible que le crime fût survenu. Une fois accusé, il avait insisté auprès d’un psychiatre sur sa consommation d’alcool.

Puis, au procès, l’accusé avait plutôt insisté sur sa fatigue ce soir-là.

«II va dire ce qui lui convient le plus, sa version évolue selon ce qu’il pense être la meilleure chose pour lui», a noté Me Ménard.

Il a ensuite rappelé que toute la défense de somnambulisme n’était qu’un «château de cartes» qui ne tenait que sur la croyance que Giguère a véritablement vécu un épisode de sexomnie ce soir-là.

Il a donc appelé à la culpabilité de Giguère pour agression sexuelle. Et si le juge en venait à croire au somnambulisme, la Couronne estime que l’accusé devrait être déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Cela signifierait qu’il serait interné jusqu’à ce qu’il ne représente plus un danger pour la société.

Le verdict sera connu en janvier.