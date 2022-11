CYR, Bernard



À Montréal, le lundi 31 octobre 2022 est décédé, à l'âge de 77 ans, Bernard Cyr, époux de Marie Perron et fils de feu Rudolphe Cyr et feu Lisianne Monette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Roland (Andrée) et la famille de son épouse.La perte de Bernard sème beaucoup d'émoi. Pour ceux qui l'ont connu, la famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 10 novembre 2022 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h directement au salon du complexe funéraire.