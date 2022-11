LÉVESQUE, Claude



À Laval le 2 novembre 2022, à l'âge de 79 ans est décédé M. Claude Lévesque époux de Mme Hélène Bélair.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères Elie (Jeanine) et André (Nathalie), sa soeur Thérèse (Robert), ses belles-soeurs Claudette et Ghislaine, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 13 novembre de 14h à 17h et 19h à 21h au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL450-473-5934www.rfgoyer.comUne liturgie de la parole sera célébrée le lundi 14 novembre à 9h30 au salon du complexe. Suivra l'inhumation au cimetière St-Théophile à 11h.La famille vous invite à transmettre vos marques de sympathie par des dons à la Société canadienne du cancer.