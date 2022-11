MAJEAU, Fernand



À Terrebonne, le 11 novembre 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Fernand Majeau, époux de feu Thérèse Rousseau.Il laisse dans le deuil ses fils Daniel (Myriam) et Pierre, son petit-fils Julien et son arrière-petite-fille Zoé, son frère Réjean, ses soeurs Denise et Jacqueline ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le samedi 12 novembre 2022 de 12h à 14h à laLes funérailles suivront à 14h en l'église de St-Roch-de-l'Achigan.À la demande de la famille, prière de ne pas envoyer de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés. Des formulaires seront disponibles sur place.