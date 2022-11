VANDEN ABEELE, Richard



À sa résidence, Ville Saint-Laurent, le lundi 17 octobre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé Richard Vanden Abeele. Né à Ville Saint-Laurent, il était le fils de feu Oswald Vanden Abeele et de feu Wilhelmine Hotte.Il laisse dans le deuil sa conjointe Jeannette Théoret, ses enfants Alain, Elisabeth (Gérard), Charles, la mère de ses enfants Lise Théoret, ses petits-enfants Justin, Meagan, Alex et Camille, sa soeur Johanne, son frère Albert (Francine) ses neveux et nièces John, Cathy, Maxime, Melissa, Hélène, Chantal, Caroline ainsi que la fille de sa conjointe Cynthia (Jean-Hugues).La famille désire remercier du fond du coeur le CLSC pour tous les bons soins palliatifs reçus à sa résidence.La famille recevra les condoléances le samedi 19 novembre 2022 de 9h à 11h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 Côte-de-Liesse, Montréal.