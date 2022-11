LEMOINE, Paulette

(née Lajeunesse)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Paulette Lajeunesse, survenu le 29 octobre 2022, à l'âge de 81 ans. Elle était l'épouse de monsieur Laurent "Larry" Lemoine.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Nancy, Michel et leur conjoint, ses petits-enfants Zachary, William et Adrien, ses soeurs Lise et Hélène, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis. Elle rejoint ses parents ainsi que ses frères et ses soeurs.La famille recevra les condoléances le dimanche 20 novembre 2022, de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h à laUne cérémonie sera célébrée à 16 h et un goûter sera servi par la suite, au salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'Institut de cardiologie de Montréal.