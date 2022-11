LECAVALIER, Huguette



À Valleyfield, le 31 octobre 2022 est décédée paisiblement Mme Huguette Lecavalier à l'âge de 93 ans.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Lise et Nicole (Jean), ses nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances dimanche le 13 novembre 2022 de 14h à 17h, suivi par une célébration à 17h au Complexe Urgel Bourgie, 1275 Dollard à LaSalle.