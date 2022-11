GAUTHIER, Jean



C'est avec une profonde tristesse mêlée d'apaisement que nous voyons s'envoler Jean.À Lachine, le 31 octobre 2022, à l'âge de 64 ans, est décédé Jean Gauthier. Il rejoint ses parents Roland Gauthier et Simone Turenne ainsi que ses frères Roger et Léo.Il laisse dans le deuil sa fille Rosanne (Vincent), son fils Roland, ses soeurs Lise (Jean-Guy) et Diane (Jean-Yves), sa petite-fille Éliza, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances des amis et de la famille, lors d'un petit rassemblement le samedi 12 novembre 2022 de 14h à 16h au Manoir, 625, 32e Avenue, Lachine.