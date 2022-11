MAJEAU, Marcel



À L'Épiphanie, le 31 octobre 2022, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Marcel Majeau, époux de Mme Jacinthe Allard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Mathieu (Carolina Hernandez), ses petits-enfants Sofia et Daphné, sa mère Gilberte Lamarche Majeau et son père feu Raymond Majeau, ses frères et soeurs Nicole (François Lussier), Michel (feu Diane Gariépy), Chantal (Christian Jetté) et Jean-Yves (Sylvie Lemire), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que parents et amis.Il sera exposé aux:5 RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIELes funérailles auront lieu le samedi 12 novembre à 11h en l'église de L'Épiphanie, suivies de l'inhumation au cimetière de L'Épiphanie. Heures de visites: le vendredi 11 novembre 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi dès 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.