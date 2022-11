5 astuces pour bien préparer votre maison pour l’hiver

En restant davantage à l’intérieur durant la saison froide et en utilisant plus de chauffage, la qualité de l’air de votre demeure peut s’appauvrir en raison du manque d’aération.

En effet, la poussière, les squames d’animaux et les particules de moisissure circulent abondamment dans la maison en hiver, exacerbant du même coup les troubles allergènes des membres de la famille.

C’est encore plus vrai dans les résidences récentes qui sont dotées d’une isolation supérieure: l’air frais s’y infiltre difficilement. Malheureusement, les échangeurs d’air et les systèmes de ventilation n’arrivent pas à filtrer tous les polluants.

Voici des conseils pour vous aider à mieux faire aérer votre maison cet hiver:

1. Utilisez un aspirateur central

Contrairement aux aspirateurs portables qui recyclent l’air en le rejetant dans la pièce, les systèmes d’aspiration centralisée expulsent l’air vicié à l’extérieur des pièces de vie. Posséder un aspirateur central vous permettra d’avoir la meilleure puissance d’aspiration, ce qui rendra votre ménage beaucoup plus rapide et permettra de nettoyer plus en en profondeur – surtout si vous optez pour un modèle performant de la marque Cyclovac.

Grâce à leur système de filtration à la fine pointe de l’industrie, ils ne rejettent aucune saleté dans l’air ambiant. Leur durabilité (environ 20 ans) est aussi impressionnante!

Cet hiver, passez l’aspirateur tous les jours dans les zones fréquentées par les animaux, deux fois par semaine sur les tapis, carpettes et mobilier en tissu ainsi qu'hebdomadairement sur les revêtements de sol durs.

2. Faites un grand nettoyage

Getty Images

Avant l’arrivée de la neige et des grands froids, nettoyez votre maison de fond en comble. Ouvrez les fenêtres pour la faire aérer et retirez la poussière partout sur les murs, les plafonds, le dessus des armoires, etc.

Mettez aussi dans la laveuse tous les tissus tels que les rideaux, les jetés et l’enveloppe des coussins décoratifs. Lavez également vos tapis afin de retirer au maximum la saleté qui y est logée. Vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté pour conserver un air ambiant agréable.

L’aspirateur central est également un outil parfait pour dépoussiérer: vous pouvez nettoyer vos meubles, rideaux et coussins en utilisant une panoplie d’accessoires adaptés.

3. Maintenez un taux d’humidité adéquat

Getty Images/iStockphoto

Une maison trop humide devient un lieu propice à la prolifération de bactéries. De petites moisissures, souvent invisibles, peuvent se créer et se promener dans l’air. Assurez-vous donc que votre résidence se tient à un taux d’humidité oscillant entre 40 et 60%. Si vous devez équilibrer le tout, procurez-vous un déshumidificateur ou un humidificateur, selon vos besoins.

4. Misez sur des produits écologiques

Getty Images/iStockphoto

Certains produits nettoyants sont efficaces contre la saleté, mais peuvent être nuisibles à la santé. À long terme, les substances qu’ils contiennent peuvent même être cancérigènes. En vous tournant vers des produits naturels ou écologiques, conçus pour laver la maison, vous vous assurez qu’ils sont dépourvus d’ingrédients chimiques nocifs. Vous pouvez également utiliser du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude pour venir à bout de la saleté.

5. Utilisez un purificateur d’air

Courtoisie: Cyclovac

Lorsqu’il fera trop froid pour ouvrir les fenêtres, ces petits appareils peuvent être très efficaces pour assainir l’air en capturant les poils d’animaux, le pollen, les moisissures, les composés organiques volatils (COV) et les acariens qui se trouvent dans la poussière. Les purificateurs d’air aident également à réduire la prolifération des bactéries, ce qu’un échangeur d’air standard ne peut faire.

Mieux vaut opter pour un appareil qui utilise la lumière UVC et qui est doté d’un filtre HEPA haute performance 3-en-1, comme certains modèles disponibles chez Cyclovac.

Ce filtre aide à réduire 99,97% des virus, des germes, des bactéries et des particules microscopiques (allant jusqu’à 0,3 micron), en plus de limiter les odeurs. Quant à la technologie UVC, elle aide à désactiver l'ADN des bactéries, des virus et des autres agents pathogènes. Elle est si performante qu’elle est utilisée dans les hôpitaux pour désinfecter l’air.

Pour vous assurer d'avoir une qualité d’air optimale en tout temps, visitez cyclovac.com pour découvrir une foule de produits efficaces.