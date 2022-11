RIVARD, Charles-Hilaire



Le 23 août 2022, après une réunion attendue avec les siens, c'est à son domicile de Château-Arnoux, en France que s'est éteint Charles-Hilaire Rivard, à l'âge de 78 ans.Il était le fils de feu Grégoire Rivard et feu Jeanne Massé et l'époux de Christine Coillard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux enfants, Joëlle et Martin (Mélissa) ainsi que sa petite-fille Maëllie Zaia; ses frère et soeur, plusieurs nièces et neveux, cousines et cousins, autres proches et amis.Chirurgien orthopédiste pour les enfants, chercheur à l'échelle internationale, sa passion pour son métier l'a mené aux quatre coins du monde. Sa vie, remplie de défis et d'aventures, restera une source d'inspiration.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Réseau Parkinson Québec.En vue d'une réunion en sa mémoire, ce printemps prochain au Québec, veuillez contacter sa fille à l'adresse courriel suivante :jo.rousseau.rivard@gmail.com