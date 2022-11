CÔTÉ (née DUMONT), Louisette



Le 26 octobre, à l'âge de 82 ans, est décédée Louisette Dumont, épouse de feu Jean-Guy Côté et mère de feu Jocelyn Côté.Elle laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Josée Ladouceur) et Patrick, ses petits-enfants Yannick Ladouceur-Côté (Mélanie Bousquet), Christian L.Côté (Marie-Audrey Roy) et Hugo Côté, ses arrière-petits-enfants Arthur Côté et Mégane Côté, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 19 novembre 2022 de 11h à 16h à:6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4Tel: (450) 463-1900Une cérémonie aura lieu le jour même dès 16h au salon.