PROVOST, Dominic



Accidentellement, le 4 novembre 2022 à l'âge de 51 ans est décédé Monsieur Dominic Provost.Il laisse dans le deuil sa conjointe Sarah Saint-Gelais, son père Robert, sa mère Hélène Taillon, sa soeur Lysanne, ses frères : Stéphane (Katerine Bazinet) et Robert Jr. Il laisse aussi plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, beaux-enfants, autres parents et amis ainsi que ses confrères et consoeurs de travail chez Summerside Transport.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances, samedi le 26 novembre 2022 dès 13:00 à :505 BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUILet un hommage suivra pour " Dom " dans la chapelle du complexe funéraire à 16:00.