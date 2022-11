LAVERGNE, Roméo



À Montréal, le 28 octobre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Roméo Lavergne, époux de Madame Micheline Robidoux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Josée), Richard (Annie) et Nathalie (Sylvain), ses petits-enfants: Alexandra, Christine, Gabriel, Kevin et Catherine, ses arrière-petits-enfants: Coralie et Éléonore, sa belle-soeur Lisette ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :850 MONTÉE MASSONMASCOUCHEle dimanche 13 novembre de 15h à 17h. Un hommage lui sera rendu ce jour même au salon à 17h.La famille tient à remercier le personnel de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.