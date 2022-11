À quoi sert vraiment Facebook?

Facebook est un merveilleux outil de conditionnement des masses, dans la mesure où il entraîne les gens à recevoir un renforcement positif quand ils émettent un message qui recevra des « like » en masse. Mais on oublie qu’un tel dispositif encourage les gens qui reçoivent ces gratifications à se détourner des vrais enjeux de la société. En effet, que sont nos concitoyens dans un tel contexte, sinon des compétiteurs dans la course aux « like ». Dans l’optique de diviser pour mieux régner, ce fractionnement de la société en groupes de plus en plus réduits s’opère, de sujet dérisoire en sujet dérisoire, jusqu’à l’extinction complète de la notion de Société, au profit de citoyens se vautrant avec délices dans leur boîte facebookienne.

Anonyme

Loin d’être une experte en médias sociaux, je sais cependant qu’ils ont été inventés pour recueillir des données sur les individus qui les utilisent afin de permettre aux annonceurs de faire des présentations mercantiles ciblées, et aux organismes à saveur politique ou sociologique, de faire le plein d’informations. Quand les gens cesseront-ils d’être dupes ???