CASTONGUAY

Abbé Denis p.m.é.



M. l'abbé Denis Castonguay, prêtre de la Société des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 5 novembre 2022, à l'âge de 85 ans et 9 mois.Né à St-Modeste (Rivière-du-Loup) le 10 janvier 1937, il était le fils d'Omer Castonguay et de Bernadette Bastille. Il a fait ses études secondaires à l'Externat classique de Rivière-du-Loup et au Séminaire de Rimouski et ses études théologiques au Grand Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Ordonné prêtre le 20 décembre 1964, il est parti le 22 août 1965 pour Cuba, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 1992.Au Canada, il a été responsable du Secrétariat général (1995-2001) et continua à collaborer à ce même service jusqu'en 2008. Durant ces années, il a travaillé à l'informatisation du Secrétariat et des différents Services de la Société des Missions-Étrangères au Québec. Au moment de son décès, il vivait retraité à la Maison centrale.Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, son frère Vianney (Ghislaine Courcy), ses soeurs Hélène (Gaétan Thériault), Lucie (Clément Marquis) et Lise (Armand Dubé), son beau-frère Lionel Caron, ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis.Un temps de prière aura lieu à la :SOCIÉTÉ DES MISSIONS-ÉTRANGÈRES180, PLACE JUGE-DESNOYERSLAVAL (PONT-VIAU), H7G 1A4vendredi le 11 novembre 2022, à 19h00. Ses funérailles seront célébrées dans le même lieu samedi le 12 novembre à 14h, suivies du dépôt de son urne dans le columbarium.À sa mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.Courriel : smepq@smelaval.orgSite internet : https://www.smelaval.org