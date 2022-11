ANTONACCI, Giuseppe



Né le 21 juillet 1934, Giuseppe (Joe) Antonacci, cet homme de grand coeur, est décédé le 30 octobre 2022 à la Maison de la Sérénité de Laval.Il laisse dans le deuil ses enfants Antonio (Nicole), Nancy (Lee) et ses petits-enfants Jason, David (Katerina), Victoria (Noah) et Jonathan.Nous remercions tout le personnel de la Maison de la Sérénité de Laval pour la qualité des soins qu'il a reçus.La famille vous accueillera pour les condoléances le jeudi 17 novembre entre 17h et 21h au:1297, CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, H2V 2P9www.mountroyalcem.comLe service aura lieu le vendredi 18 novembre à 11h à la chapelle du Complexe funéraire Mont-Royal. La famille vous y accueillera vendredi dès 10h pour les condoléances.