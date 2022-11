LAMARCHE, Robert



À Montréal, le 18 décembre 2021, est décédé Monsieur Robert Lamarche, fils de feu Léopold Lamarche et de feu Albertine Laramée. Né le 13 août 1948, treizième d'une famille de 14 enfants. Il est décédé dans son sommeil à l'âge de 73 ans et 4 mois.Il laisse dans le deuil ses soeurs : Annette (Gilles Richard décédé), Denise (Rosaire Grenon décédé), Monique, Suzanne (Augustin Bédard décédé), Cécile (Albin Lambert décédé) et son dernier frère Maurice, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines.Outre ses parents, sont décédés avant lui, ses frères : Raymond et son épouse Louise, Roland et son épouse Claire, Lucien, André et Marcel.Robert a travaillé plusieurs années à la bibliothèque de l'Université du Québec à Montréal. Il demeurait sur la rue Frontenac depuis plusieurs années. Il aimait beaucoup la musique classique et les opéras.Il n'y a pas eu d'exposition ni de funérailles. Ses cendres seront mises en terre avec ses parents et ses frères André et Marcel, le vendredi 11 novembre 2022 au cimetière de St-Roch-de-l'Achigan.