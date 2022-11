[BALADO] NFL: voici les honneurs de mi-saison dans La Zone payante

Déjà la mi-saison! C’est le moment pour votre balado La Zone payante de se prononcer sur les joueurs les plus méritants de cette première moitié de campagne, qui a filé plus vite que les chaudes journées. Même si le portrait peut encore changer, c’est le temps de se plier à l’exercice qui fait rarement l’unanimité.

Maintenant que tout le monde est à la mi-parcours, des joueurs sortent inévitablement du lot. Si la saison se terminait aujourd’hui, qui mériterait le titre de joueur le plus utile? Les dernières années ont largement favorisé les quarts-arrières, mais lequel parmi cette illustre confrérie s’illustre plus que ses pairs? Et un joueur à une autre position pourrait-il brouiller les cartes? Nos animateurs Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette dressent le portrait.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Quels joueurs à d’autres positions que celle de quart-arrière mériteraient une bonne d’ose d’amour et de respect pour le titre de joueur offensif? Plusieurs fiers compétiteurs s’élèvent aussi au-dessus de la mêlée pour l’honneur du joueur défensif par excellence et celui de recrue de l’année. On en discute!

Stéphane Cadorette revient de Washington, où il a produit des reportages sur le demi de coin québécois Benjamin St-Juste. L’ancien du Cégep du Vieux-Montréal a fait parler de lui dimanche face aux Vikings en héritant de la mission de couvrir l’un des meilleurs receveurs de la NFL, Justin Jefferson. On revient sur un match où le Montréalais s’est fait remarquer.

Pour rester dans la thématique du Québec, c’est une neuvième Coupe Dunsmore de suite entre les Carabins de l’Université de Montréal et le Rouge et Or de l’Université Laval. Personne n’est mieux placé pour en discuter que notre invité de la semaine, l’analyste à TVA Sports Charles-Antoine Sinotte.

Les questions des auditeurs sont toujours aussi pertinentes qu’à l’habitude et on prend le temps d’y répondre, en plus de nous prononcer sur les matchs de la semaine 10.

Et que dire de la semaine mouvementée qu’ont connu les Colts, avec un tout un branle-bas-de-combat organisationnel? Le bar est probablement l’endroit tout indiqué pour élaborer davantage. Suivez-nous!

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette