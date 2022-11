Ben Affleck a ravivé sa relation avec Jennifer Lopez par courriel

Ben Affleck a ravivé sa relation avec Jennifer Lopez après lui avoir envoyé un seul e-mail.

L'acteur d'Argo et la chanteuse de On The Floor se sont rencontrés sur le tournage de Gigli fin 2001 et se sont fiancés en novembre 2002, jusqu'à leur séparation début 2004.

Cependant, ils ont repris contact en avril 2021 et, un an plus tard, ils se sont mariés à Las Vegas en juillet.

Revenant sur la façon dont ils ont repris leur relation lors d'une interview pour le numéro de décembre 2022 du magazine Vogue, JLo a révélé qu'ils avaient recommencé à parler après que l'acteur américain lui a envoyé un e-mail pour lui dire qu'il avait fait son éloge lors d'une récente conversation.

«De toute évidence, nous essayions de ne pas sortir en public», se souvient-elle de leurs premières rencontres.

«Mais je n'ai jamais hésité à dire que, pour moi, il y avait un véritable amour entre nous, un véritable amour. Mes proches savent qu'il était une personne très, très spéciale dans ma vie. Quand nous avons renoué contact, ces sentiments pour moi étaient encore bien réels.»

Et tandis qu'elle est ravie d'avoir sa fin de conte de fées avec Ben Affleck, la superstar a admis qu'elle ne «recommanderait» pas nécessairement de se remettre avec un ex.

«Parfois, vous évoluez plus que l'autre, ou vous évoluez simplement différemment. Nous deux, nous nous sommes perdus et nous nous sommes retrouvés. Sans discréditer tout ce qui s'est passé entre les deux, car toutes ces choses étaient réelles aussi. Tout ce que nous avons toujours voulu, c'est arriver dans un lieu de paix dans nos vies. Celui où l'on ressent ce type d'amour que vous éprouvez quand vous êtes très jeune et vous demandez si vous pouvez l'avoir à nouveau», a ajouté la star de 53 ans.

Jennifer Lopez a été mariée quatre fois, dont avec Marc Anthony, le père de ses jumeaux de 14 ans, entre 2004 et 2014, tandis que Ben Affleck a été marié à Jennifer Garner de 2005 jusqu'à leur divorce en 2018. L'ancien couple élève leurs filles Violet, 16 ans, et Seraphina, 13 ans, et leur fils de 10 ans, Samuel.