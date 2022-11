FORTIER, André



Paisiblement à St-Jean-sur-Richelieu, le 29 octobre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé Monsieur André Fortier, résident de Saint-Jean-sur-Richelieu, époux de Madame Diane Parisien, fils de feu Robert Fortier et de feu Yrène Pérusse.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Mélanie et Maxime (Geneviève Ouellet), ses petits-enfants, Antoine et Théo, son frère et sa soeur, son beau-frère et sa belle-soeur ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450 390-1111 |le vendredi 18 novembre 2022 de 18h à 21h ainsi que le samedi 19 novembre de 9h à 12h au complexe même.Toute marque de sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.