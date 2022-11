Cette Québécoise est morte en attendant d’être indemnisée par Ottawa

OTTAWA | Une Québécoise qui s’est rendue plusieurs fois à Ottawa pour plaider la cause des survivants de la thalidomide est décédée sans jamais avoir été indemnisée.

• À lire aussi: Ottawa aveugle au supplice d'une femme prisonnière d'un corps difforme

• À lire aussi: Des survivants de la thalidomide abandonnés par Ottawa: Duclos veut que ça bouge

Marie Demers est venue au monde en 1957 à Québec avec les deux bras atrophiés, une malformation si courante chez les survivants de l’infâme pilule qu’elle a même un nom : la phocomélie.

Secoué par les articles du Journal des dernières semaines indiquant que les survivants luttent toujours pour être indemnisés, son frère Jean Demers a tenu à souligner les années de combats infructueux de sa petite sœur.

«J’aimerais que ça aboutisse un moment donné pour tous ceux qui sont encore vivants», souffle-t-il, relatant que sa petite sœur a multiplié les démarches auprès des politiciens de tous les partis, sans succès.

«Elle est même allée plusieurs fois à Ottawa et elle y a été très blessée», relate-t-il.

En 2018 par exemple, l’ex-ministre des personnes handicapées, Kent Hehr, avait lancé aux survivants venus le rencontrer : «vous n’êtes pas tant à plaindre, tout le monde au Canada a une histoire qui fait pleurer».

Deux ans plus tôt, en 2016, Ottawa avait refusé de reconnaitre Mme Demers comme une survivante de la thalidomide, car elle n’avait pas la prescription démontrant hors de tout doute que sa mère avait pris la pilule pendant sa grossesse pour atténuer les nausées.

Peu avant d’être emportée par un cancer, il y a tout juste deux ans, Marie Demers avait encore une fois été rejetée, cette fois par un algorithme.

Poursuites judiciaires

En août dernier, la cour fédérale a ordonné à l’État de cesser d’utiliser cet outil pour exclure les requérants. Mais Mme Demers n’a pas vécu assez longtemps pour bénéficier de cette victoire judiciaire.

«Leur objectif c’est de gagner du temps. Ils attendent qu’on meurt tous pour régler ce dossier», gronde Michel Duchesne, né avec deux moignons à la place des jambes, et lui aussi rejeté deux fois par Ottawa.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHÈRE

Comme Mme Demers, ce fonctionnaire retraité du ministère des Anciens combattants a d’abord été exclu en 2015, faute d’avoir la prescription de sa mère.

Puis, en 2019, c’est sa date de naissance qui l’a disqualifiée: seules les personnes nées entre le 3 décembre 1957 et le 21 décembre 1967 sont admises au Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide (PCSST). M. Duchesne est né en 1956, un an trop tôt.

Ce critère d’exclusion vaut à l’État une autre poursuite en Cour fédérale de la part de deux autres survivants non reconnus de la thalidomide, Paul Richard et Noëlla Hébert, du Nouveau-Brunswick.

«Ils disent que les critères sont là pour éviter la fraude, mais je ne suis pas un fraudeur. Je ne me suis pas fait amputer les deux jambes à dix mois pour avoir une compensation. J’ai marché avec des prothèses toute ma vie», gronde M. Duchesne.

Les médecins n’en reviennent pas

OTTAWA | Le gouvernement fédéral refuse de dédommager des survivants de la thalidomide même quand leurs propres médecins se portent à leur défense.

C’est le cas de Pierre Cabana, né dans un petit village des Cantons-de-l’Est en 1951, sans pieds et avec deux mains en forme de nageoires de phoque. Son médecin, le Dr Pierre Côté explique que cette malformation surnommée phocomélie est typique des victimes de la thalidomide.

«Je ne connais pas autre chose que la thalidomide qui donne ça», indique le Dr Côté, qui suit M. Cabana depuis 1975.

Le médecin de famille s’est allié à deux autres collègues pour tenter de convaincre Santé Canada d’inclure son patient dans le Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide (PCSST).

Date de naissance

Ottawa refuse de reconnaître le septuagénaire comme un survivant de la thalidomide, car il est né six ans trop tôt. Santé Canada considère qu’aucune pilule de thalidomide ne circulait au pays avant 1957 et refuse donc de dédommager qui que ce soit né auparavant.

Pourtant, l’histoire familiale et médicale de M. Cabana laisse peu de place au doute, indique le Dr Côté : l’homme est le fils d’un médecin et d’une infirmière.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

«La pharmacie était à la maison. Il n’y avait pas de boutique à l’époque à la campagne, c’est mes parents qui distribuaient les médicaments», relate M. Cabana.

Le Dr Côté explique que dans les années 1950, les professionnels de la santé des zones rurales accumulaient chez eux des échantillons, bien avant que les médicaments soient officiellement mis en marché au pays.

M. Cabana a rencontré une panoplie de médecins au fil des ans. Il a ainsi compilé quelque 300 pages de dossier médical, y compris une analyse génétique. Mais c’est encore insuffisant pour convaincre Ottawa.

Interrogé par le Journal le mois dernier, le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos a assuré que le programme avait été modifié en 2019 pour «que ce soit plus simple et plus humain pour les gens d’aller chercher l’aide dont ils ont besoin». Selon lui, c’est la gestion du programme qui est défaillante.

Depuis 2019, seules 33 demandes de compensations au PCSST ont été acceptées. 114 ont été refusées et 108 sont sans réponses.