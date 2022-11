POULIN, Polydore "Paul"



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Polydore Poulin, survenu le 1 novembre 2022, à l'âge de 92 ans. Il était le conjoint de madame Rolande Fillion.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Marie Louise (Conrad), Ginette (Réjean), Pierre (Céline), Lucie (Raymond), Claudette (François), Jean (Louise), les enfants de sa conjointe Réal (Gloria), feu Sylvie (Michel), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 novembre 2022, de 10h à 16h à laUne cérémonie sera célébrée à 16h, en la chapelle du même lieu.Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration via le bouton ''Visionner la cérémonie'', en bas de l'avis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Charles-Lemoyne.https://www.fhclm.ca/faites-un-don/La famille tient à remercier l'équipe des soins paliatifs de l'hôpital Charles-Lemoyne.