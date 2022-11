MORIN (née LÉVESQUE), Rita



À Laval, le lundi 31 octobre 2022, est décédée à l'âge de 91 ans, madame Rita Morin née Lévesque, épouse de feu Maurice Morin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Chantal), France (Albert), feu Claudine (Claude), Louise (Richard) et Linda, ses six petits-enfants Mélanie (Nicolas), Julie (Daniel), Dany, Marie-Line (Christian), Alexandre et Marilou (Jonathan), ses quatre arrière-petits-enfants Anaïs, Louka, Arnaud et Magalie, son frère Raymond (Johanne) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Claude située au 80, rue Meunier Ouest, Laval, le vendredi 11 novembre 2022 dès 13h, suivi des funérailles à 15h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Cité de la Santé de Laval seraient appréciés.