Deux honneurs majeurs pour le Rouge et Or

Le Rouge et Or a remporté deux prix majeurs, mercredi, à l’occasion du Gala du championnat canadien de soccer féminin. Après ces conquêtes, le Rouge et Or tentera de causer la surprise lors de la compétition canadienne qui débutera jeudi au PEPS.

David Desloges a reçu le titre d’entraîneur par excellence alors que l’attaquante Léa-Jeanne Fortier a été sacrée recrue de l’année.

À la barre du Rouge et Or depuis l’automne 2019, Desloges a mené l’équipe à une fiche de 10 victoires, un revers et trois verdicts nuls pour le deuxième rang du RSEQ.

Il est le deuxième entraîneur du Rouge et Or à mériter cet honneur. Helder Duarte avait aussi été honoré en 2002 et 2014, année du premier titre national de l’équipe.

« Je suis surpris de ma sélection, mais c’est très flatteur et très apprécié, a-t-il souligné. Comme entraîneur, ce n’est pas un objectif de remporter un titre personnel, mais je suis content quand même. »

L’ancien entraîneur-chef des Élans de Garneau a salué le travail des joueuses et aussi de tout le personnel d’encadrement.

Travail d’équipe

« C’est un honneur individuel, mais c’est un prix collectif, a-t-il résumé. Sans les joueuses, un coach ne gagne pas. Ce titre est très révélateur de la qualité de jeu des filles depuis le retour de la COVID-19. Après un départ plus difficile et la pandémie, on a remis les bases d’un projet de jeu intéressant. »

Embauché à l’été 2019 pour prendre la relève de Duarte décédé subitement en février, Desloges a vécu une première année difficile, mais il peut maintenant compter sur une équipe élargie.

« La priorité est de garder toute l’équipe, a-t-il mentionné. En comptant les deux étudiants en physiothérapie, nous avons un groupe de huit personnes qui travaille sur une base quotidienne avec les filles. J’ai deux adjoints, un responsable des gardiennes, une physiothérapeute et un préparateur physique. On mise sur les bonnes personnes qui sont dans les bonnes chaises. »

Auteure de sept buts et 12 points, Léa-Jeanne Fortier a dominé le classement des marqueuses du RSEQ. Elle devient la quatrième joueuse dans l’histoire du Rouge et Or à mériter le titre de recrue par excellence après Marie-Ève Laflamme (1996), Lisa Nolet (1998) et Mélissa Roy (2014).

Meilleure marqueuse

« Dès le début, on voyait que Léa était une joueuse spéciale, a souligné Desloges. Ça varie d’une recrue à l’autre, mais Léa a débuté en force. C’est une exception. Elle a joué comme un vétéran et l’adaptation au calibre universitaire a été facile. »

Fortier était surprise d’avoir gagné.

« Je ne m’y attendais pas du tout et c’est une énorme surprise, a-t-elle souligné. Je venais au banquet uniquement pour passer une belle soirée. »

« Je ne pensais pas connaître une aussi belle saison sur le plan individuel dès ma première année, d’ajouter Fortier qui a mérité un poste de partant dès le deuxième match de la saison. Mon objectif était d’amener l’équipe le plus loin possible. »

Fortier a aussi été sélectionnée sur la première équipe d’étoiles alors que la gardienne Myriam Labrecque a trouvé sa niche au sein de la seconde constellation.

L’Université Laval grande favorite chez les femmes

Double champion en titre des nationaux de cross-country, le Rouge et Or de l’Université Laval vise de nouveau la plus haute marche du podium pour le volet féminin.

Parti de Québec mercredi matin pour 12 heures en autobus vers Halifax où se tiendra samedi le championnat canadien, le Rouge et Or mise sur un redoutable alignement du côté féminin.

Certains parlent d’une catastrophe si les filles ne reviennent pas championnes.

« Les filles sont favorites et elles ont d’excellentes chances de gagner, a déclaré l’entraîneur-chef Félix-Antoine Lapointe. Elles ont gagné par un bon écart l’an dernier et on mise sur un groupe plus fort cette année. Les filles ont été dominantes toute la saison. »

Sept filles prendront le départ et le résultat des cinq meilleures sera retenu pour établir le classement par équipe.

« Nous avons cinq filles qui peuvent terminer dans le top 10, a affirmé Lapointe. Jessy Lacourse a gagné l’or l’an dernier et elle affiche une meilleure forme. Catherine Beauchemin et Jade Bérubé peuvent aussi aspirer au podium. » Florence Caron et Sara-Pier Paquet complètent le quintette de tête.

Championne en titre, Lacourse disputera sa dernière épreuve de cross-country universitaire.

« Ça ajoute une fébrilité de plus, a-t-elle indiqué. Nous avons une équipe très, très forte et on ne vise rien de moins que l’or. Ce n’est pas une pression supplémentaire d’être les favorites. On sera prêtes et on va donner notre meilleur. »

Absence de taille

L’équipe masculine sera privée de Jean-Simon Desgagnés qui a pris la décision de ne pas participer au national.

« Jean-Simon est encore ennuyé par une blessure à une cheville subie en octobre, a raconté Lapointe. Son retrait tout comme pour la saison d’hiver en athlétisme lui permettra de conserver sa cinquième année d’éligibilité. Il n’est pas à 100 pour cent et il ne voulait pas conclure sa carrière universitaire sur une mauvaise note. »

L’absence de Desgagnés fait en sorte que la bannière masculine devient pratiquement hors d’atteinte.

« On n’exclut pas le premier rang, mais il faut être réaliste et on va être très content si on termine sur le podium, a souligné Lapointe. Le podium est encore jouable. »

Dauphin de Desgagnés et champion du RSEQ, Philippe Morneau-Cartier sera le coureur à surveiller chez le Rouge et Or. Jonathan Tedeschi est aussi une valeur sûre.

« C’est maintenant à Philippe de tirer le programme. Comme je disais aux gars, ce n’est pas un coureur qui va combler l’absence, mais il faudra que nos cinq meilleurs fassent tous mieux que prévu. McMaster est très fort, mais c’est assez ouvert pour les deux autres places sur le podium. »