SAUVÉ, Gilles W.



Le 31 octobre 2022, à l'âge de 82 ans est décédé M. Gilles Sauvé, époux de Mme Carmen Larose, demeurant à Brigham.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils, Pierre (Guylaine Raymond), Alain (Debby White), Bernard (Sonia Drolet) et Stéphane (Christine Trépanier), ses 15 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants.Il laisse également ses frères et soeurs, feu Claude (Deborah), feu André (feu Belynda), Michel (Judy), Monique (Bob) et Marie (Jean-Paul), ses beaux-frères et belles-soeurs, Lorraine (Fernand) et André (Mélody), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera dimanche le 13 novembre 2022 à compter de 13h au salon funéraire :COWANSVILLE, QC, J2K 0L3450-263-1212 www.desourdy.casuivi de la célébration de sa vie en la chapelle du même endroit à 15h. L'inhumation aura lieu en toute intimité à une date ultérieure.La famille désire remercier bien sincèrement le Dr B Chabot ainsi que le personnel de l'hôpital BMP pour les excellents soins prodigués à M. Sauvé.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés. Formulaires disponibles au salon ou au www.cancer.ca.