PAUL, René R.



De Montebello, est décédé le jeudi 3 novembre 2022 à l'âge de 78 ans, M. René R. Paul, tendre époux de Gisèle Fortier, fils de feu Léon Paul et de feu Laurette Bédard.Il était le père bien-aimé de Ghislain (ex-conjointe Linda), Irène (Alain) et Christine; le grand-père adoré de Érika, Nadia et Mathieu; et le cher frère de Thérèse, André (Hélène) et Yvon. Il fut prédécédé par sa soeur Pierrette (Moïse) et son frère Armand (Rose-Marie). Lui survivent également un beau-frère Ange-Aimé ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.La famille invite parents et amis auST-ANDRÉ-AVELLIN(819) 983-6616le mardi 15 novembre 2022 à compter de 13 h. Les obsèques auront lieu en la chapelle du complexe funéraire le mardi 15 novembre 2022 à 14 h. Inhumation au cimetière Ste-Angélique de Papineauville. Pour ceux qui le désirent, il y aura la diffusion de la célébration en direct via le lien indiqué sur notre site web. En cas de problème technique lors de la diffusion en direct, une rediffusion sera possible ultérieurement.Un merci spécial au Dr Hanley ainsi qu'à toute l'équipe de la Résidence Le Monarque pour les excellents soins prodigués à M. Paul.Pour ceux qui le désirent, des dons à la Résidence Le Monarque, 532 Notre-Dame, Montebello, Qc, J0V 1L0, seraient appréciés.par télécopieur, composez le (819) 983-6865 ou visitez notre site Internetwww.mfshieldsberthiaume.ca