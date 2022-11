DELAGE, Jean-Guy



À Montréal, le 24 octobre 2022, à l'âge de 93 ans est décédé M. Jean-Guy Delage, époux de Mme Monique Bécotte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa belle-soeur Francine, ses neveux et nièces Alain (Lucie), Michel (Lucie), Maxime, Vincent, Josée, Alexanne, Éric, Mickey et Lyne (Pierre) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie du 6700 Beaubien Est, Montréal,le samedi 12 novembre de 9h à 12h, suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe.