LEFEBVRE, Simonne



Simonne (Lafleur) Lefebvre, épouse de feu Bernard Lafleur, est décédée le 27 octobre 2022, à l'hôpital Santa Cabrini, à l'âge de 88 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants; Hélène (feu Gilles), Gilbert (Maryse), Suzanne (feu Michel) et Benoit (Danielle), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, neveu, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h en Mausolée St-Martin, édifice à l'arrière du complexeUne cérémonie commémorative aura lieu le samedi 19 novembre à 11h, en la chapelle du Mausolée.